岑浩輝上任第五日訪廣州　明天率團拜會廣東省領導就加強合作交流

澳門第六任特首岑浩輝上周五(20日）才宣誓履職，澳門當局今日（23日）宣布岑浩輝明日（24日）率領政府代表團前往廣州，即上任第五日已出訪。代表團將禮節性拜訪廣東省領導，並就持續加強粵澳合作交流意見。



岑浩輝上任第五日即率團訪廣東省（澳門新聞局）

隨同成員包括行政法務司司長張永春、經濟財政司司長戴建業及行政長官辦公室主任陳格等。一行於當日結束行程後返回澳門。

國家主席習近平上周五在澳門慶祝回歸廿五周年大會暨第六屆政府就職典禮上發表重要講話，提出對澳門的4點希望，首先是著力推動經濟適度多元發展，要結合自身優勢和資源稟賦，精準定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，加大政策支持和資金投入力度，著力培育具有國際競爭力的新產業。

國家主席習近平今（20日）在澳門發表重要講話，對澳門提出4點希望。

習近平提4點希望 包括要積極主動參與粵港澳大灣區建設

習近平指，澳門要推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接，各類要素跨境流動高效便捷；瞄準重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標志性、有帶動效應的工程和項目。需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展。要統籌推進教育、科技、人才一體化發展，大力引進和培養各類人才，打造國際高端人才集聚高地。

特區政府舉辦澳門社會各界學習宣傳貫徹習近平主席視察澳門重要講話座談會（澳廣視圖片）

張永春就橫琴發展曾提出四點意見（馮子健攝/資料圖片）

張永春就橫琴發展提出四點意見

隨同岑浩輝訪廣東的行政法務司司長張永春身兼橫琴粵澳深度合作區管理委員會常務副主任，張在上周六澳門政府舉辦的「澳門社會各界學習宣傳貫徹習近平主席視察澳門重要講話座談會」上，就推動深合區建設發展提出4點意見，包括將梳理總結深合區建設首階段工作經驗，優先發展一些重點項目，同時並考慮適時優化調整深合區促進澳門經濟適度多元發展指標體系；加大力度在深合區拓展更多公共服務，積極營造趨同澳門的宜居宜業生活環境；推進澳琴規則深度銜接、機制高效對接，包括推動更多民商事法律規則銜接澳門事項落地實施，並將與廣東省共同研究在國家層面展開深合區立法的可行性；與廣東省密切溝通，健全深合區管委會、執委會運行機制，構建權責分明、協同高效的運行體系，更好發揮澳門在深合區建設方面的主導作用。

澳門新任經濟財政司司長戴建業（馮子健攝）

新任經濟財政司司長戴建業在上周五的特區政府酒會上，被問及習近平提及中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目，是否意味橫琴不能發展博彩業時，他回應稱政府會研究。

岑浩輝出訪期間期間，由保安司司長黃少澤臨時代理行政長官的職務。