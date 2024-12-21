習近平講話｜澳門學習座談會　張永春：橫琴深合區拓更多公共服務

國家主席習近平昨日（20日）結束澳門三天視察行程，期間發表系列重要講話，當中包括需準確把握橫琴粵澳深度合作區定位。澳門政府今日（21日）即舉辦澳門社會各界學習宣傳貫徹習近平主席視察澳門重要講話座談會，澳門行政法務司司長、橫琴深合區管理委員會常務副主任張永春在座談會上表示，未來特區政府將加大力度在深合區拓展更多公共服務，積極營造趨同澳門的宜居宜業生活環境。



特區政府舉辦澳門社會各界學習宣傳貫徹習近平主席視察澳門重要講話座談會（澳廣視圖片）

習近平逗留澳門期間，先後對澳門提出三點期許、四點希望和「一國兩制」實踐行穩致遠的四個原則，四點希望當中，他指中央政府決定開發橫琴，目的是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活和就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。新任澳門經濟財政司司長戴建業昨日被問到，相關發言是否代表不能在橫琴發展博彩業時表示，就這個問題，政府未來會研究。

澳門當局今日（21日）隨即舉辦「澳門社會各界學習宣傳貫徹習近平主席視察澳門重要講話座談會」，身兼橫琴深合區管理委員會常務副主任的行政法務司司長張永春在會上發言時稱，習近平主席非常重視深合區的發展，張又提出四點意見推動深合區建設發展。

橫琴澳門新街坊小區設有澳門政務24小時服務中心（新華社）

張永春提四點意見推動深合區建設發展

張永春指出，數據顯示，澳琴產業聯動成效初步顯現，但還有很大發展空間。政府將梳理總結深合區建設首階段工作經驗，充分發揮澳琴的各自優勢，優先發展一些重點項目，同時並考慮適時優化調整深合區促進澳門經濟適度多元發展指標體系，科學呈現深合區發展對澳門經濟適度多元的支撐作用，以便及時調整發展方向；未來特區政府將加大力度在深合區拓展更多公共服務，積極營造趨同澳門的宜居宜業生活環境；推進澳琴規則深度銜接、機制高效對接，包括推動更多民商事法律規則銜接澳門事項落地實施，並將與廣東省共同研究在國家層面展開深合區立法的可行性；與廣東省密切溝通，健全深合區管委會、執委會運行機制，構建權責分明、協同高效的運行體系，更好發揮澳門在深合區建設方面的主導作用。

行政長官岑浩輝、澳門中聯辦主任鄭新聰等將在會上發表講話。座談會共有 650人出席，包括全國政協副主席、前特首何厚鏵，和另外兩任前特首崔世安和賀一誠。