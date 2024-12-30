楊何蓓茵回顧2024年：更新《公務員守則》是「最重大變革」

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（30日）回顧2024年工作，憶起「最重大的變革」是今年6月更新《公務員守則》並向全體公務員頒布。她指《守則》闡明以「一國兩制」為方針的香港特區憲制秩序，以及公務員在維護國家主權、安全和發展利益的憲制角色和責任等，局方會在公務員團隊中大力宣傳這套基本信念和操守準則。



6月12日，公務員事務局舉辦更新版《公務員守則》簡介會。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵指會大力宣傳更新版《公務員守則》

楊何蓓茵今日在社交媒體Facebook撰文指，今年局方落實加強公務員治理能力和管理制度的措施，致力建構專業高效、竭誠為民的公務員團隊，其中「最重大的變革」，是6月更新《公務員守則》並向全體公務員頒布。

她續介紹《守則》闡明以「一國兩制」為方針的香港特區憲制秩序，以及公務員作為行政機關的一部分，在維護國家主權、安全和發展利益的憲制角色和責任，亦講述公務員應有的基本信念和操守準則。楊何蓓茵指，會繼續在公務員團隊中宣傳上述基本信念和操守準則，以提高治理水平。

公務員事務局局長楊何蓓茵（立法會直播截圖)

楊何蓓茵：繼續支持政府穩健施政

今年公務員事務局的其他重點工作，還包括改變公務員培訓架構，更新與內地城市的雙向交流項目；針對公務員的家庭友善措施，如為有3歲以下子女的政府僱員提供3日育兒假、准許政府僱員在部分節慶日或前夕提早下班；加強公務員招聘等。

楊何蓓茵說，會與公務員團隊繼續全力支持特首和政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展，為市民建設一個更美好的家園。