北都片區｜龍漢標：有方法避免「官商勾結」觀感　銀行角色重要

立法會地產及建造界議員龍漢標認為，政府開發北部都會區，並擬引入片區開發已經採取一個極具彈性的態度，但認為最終能否成功，要視乎銀行的貸款方針是否亦可以更具前瞻性。此外，他指每當提及政府和發展商進行溝通、諮詢，社會上總會有一種聲音：是否「官商勾結」？要避免給人「官商勾結」的觀感，他認為透明度至為重要，讓市場以至整個社會都獲悉，便不會造成「官商勾結」的觀感。



龍漢標發文指，北都採用片區開發，政府已經採取一個極具彈性的態度，曾提出地價可以分期，或者前期付較少，當發展成熟時才支付較多，甚至可以考慮分紅，形容：「這的確是一個進步」。他期待政府和有興趣的財團可以坐下來，開誠布公地商討各項問題並妥善處理，最後制訂出一份合情合理的標書。這樣對整個片區開發的賣地過程將會有肯定性的幫助。

他指，社會在談論發展商投標出價時，大多有一個假設，是發展商的資源是無窮無盡的。但他指出，片區開發要成功，銀行在當中是扮演一個重要角色的。當政府已經採取一個具彈性的方式去落實片區開發，銀行的貸款方針是否亦可以更具前瞻性呢？例如銀行不再堅持以固有模式將貸款年期設定於某一個年限、融資比例局限於某一個水平，而採取新思維，高瞻遠矚地去評估風險回報，這樣對於片區開發這般大規模的發展計劃一定會有幫助。

北部都會區｜發展局物色三個片區作為「片區開發」試點，圖為洪水橋／厦村新發展區構想圖。(發展局圖片)

此外，他指香港是奉行市場經濟的，市場經濟的一個特色，是政府不是萬能的，在某些施政層面上，總需要借助市場力量，所以政府跟市場業者溝通是必不可少的。而要避免給人「官商勾結」的觀感，他認為透明度至為重要。例如當政府就某些方向性議題諮詢某一個財團後，只要將這些問題公開、透明化地讓整個市場，以至整個社會都獲悉，就不會造成「官商勾結」的觀感。

他解釋，好處就是當政府聽完A財團有這樣的問題，B財團又有那些問題，政府方可作出考量，決定何者是真正的問題，及早考慮到日後在標書中，如何從善處理。一個公開透明的制度，對日後招標一定有幫助。