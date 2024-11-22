改革大辯論｜以北都發展為例　龍漢標：從不缺地　只需思維改變

上星期立法會辯論施政報告致謝議案時，發言「投訴」政府土地政策及「教育」政府生意經的地產及建造界議員龍漢標，撰寫以「香港真的缺少土地嗎？我們該跳出框框」為題的文章，指香港其實從來不缺土地，只是未能地盡其用。他以政府近年大力推動的北部都會區為例，指忽然可以「變出」3萬公頃土地來發展，正是思維模式的改變。



他認為，過去的發展焦點落在市區，大量土地僅用作農田，當能利用過去一直被忽略的土地資源，所謂「土地不足」問題，自然可以獲得解決。



龍漢標（盧翊銘攝）

龍漢標今日在《文匯報》撰文指，香港常被認為「地少人多」，但現時香港的陸地面積約1,100平方公里，用來建造住宅的土地只有約7%，連同工商業用地，社區公共設施，道路網等用地加起來亦不過25%。從另一個角度來看，香港其實有75%土地仍未被充分使用。

他承認，這75%的土地，有許多是不能隨意使用的，例如郊野公園，但餘下來可以善用的土地仍然有不少。因此，香港從來不是缺少土地，而是未能做到地盡其用。

政府大力推動北部都會區發展，新田科技城則是重中之重。（資料圖片）

北都面積等於現時本港陸地面積三成

他又以政府近年大力推動的北部都會區發展為例，面積達3萬公頃，等於300平方公里，也就是香港陸地面積的三成。為何一直地少人多的香港，忽然可以「變出」這3萬公頃土地來發展，他認為其實是一個思維模式的改變。

龍漢標解釋，過去很長一段時間，香港的發展焦點落在市區，新界只在部份區域發展新市鎮，其餘大量土地僅用作農田。當把目光放得更宏觀，利用好過去一直被忽略的土地資源，所謂「土地不足」的問題，自然亦可以獲得解決。

促簡化土地發展審批流程

他指，增加可發展土地，讓更多市民安居樂業，幾乎成為每一屆政府重中之重的任務。但為何香港土地不少，發展起來總寸步難行？他歸咎於過去土地發展經常受制於冗長的審批程序，間接窒礙土地的利用率。他與地產建設商會曾向政府提出許多建議，期望簡化流程。這方面已經有進展，現屆政府銳意精簡土地發展流程，已從法例和行政程序兩方面作出了改善。

以組裝合成法建屋，有助減低成本（房協片段截圖)

新建築方法助減利息開支 有利降樓價水平

另外，近年一些新興的建築方法如MiC組裝合成法，既可減少建築材料及勞動成本，又加快建屋時間，降低發展商利息成本。他指，當整個流程加快，發展商持貨成本減少，利息支出降低，有條件以更貼市價錢賣樓，間接降低樓價水平，與市民置業安居息息相關。

最後，他指「善為國者，順民之意」，衷心希望政府能夠繼續聽取業界意見，又指正如行政長官所言：「改革只有進行時，沒有完結時」，由各方面優化整個流程，做到真正為民造福。