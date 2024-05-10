關愛隊一周年｜麥美娟：荃灣南區超額完成　陳國基：急市民所急

民政及青年事務局長麥美娟今日（10日）表示，已成立一年的荃灣和南區關愛隊，所達成的績效指標(KPI)均超額完成，在緊急服務方面更表現出色。而南區關愛隊目前已於區內建立起聯繫網絡，與超過兩成居民建立聯繫，17支小隊探訪了5000名長者戶，6000名有需要住戶，及46幢「三無」大廈；過去一年招募了1000名義工，收到1500宗求助個案，包括家居維修清潔，長者服務等，未來會繼續優化關愛隊計劃，包括服務形式，及資源投放，為市民提供更好服務。



麥美娟重申，設立績效指標並非要關愛隊「跑數」，關愛隊是義務工作，所獲的資源全部應用於提供服務。她又表示，截至上月，全港關愛隊已探訪9萬長者戶及其他有需要住戶，並舉辦3000項地點活動，形容關愛隊已達到成立目標，得到社會各界支持，協助政府各部門在地區提供服務，協助照顧有需要的居民，解決燃眉之急。

陳國基：想市民所想 急市民所急

政務司司長陳國基和今日主持「南區關愛隊成立一週年慶典暨身心健康@南區啟動禮」，慶祝南區「地區服務及關愛隊伍」成立一週年。陳國基指南區關愛隊做到「想市民所想、急市民所急」，首年與約1.1萬戶居民建立聯繫，探訪和接觸約5000名長者和6000名其他住戶，處理的求助中，九成由關愛隊直接跟進，其餘轉介政府部門協助。

他說，南區關愛隊過去一年推出約300項活動，包括國民教育、政策宣傳和大型節慶等，服務3萬人次。去年9月暴雨期間，南區關愛隊亦支援政府在石澳的救援和善後工作。 陳國基指，荃灣關愛隊亦正以試點方式，透過探訪，協助識別有需要的長者和照顧者。他有信心，關愛隊會繼續身體力行服務社區。