孫東考察上海交大等地　稱滬港合作可加速生物醫藥科研成果轉化

創新科技及工業局局長孫東周二（14日）繼續訪問上海行程，先後考察上海交通大學、製藥裝備服務商、高新技術企業等。他晚上並與上海市本地企業代表晚宴，介紹香港的獨特優勢，鼓勵他們通過香港作為跳板「走出去」，拓展海外新興市場。



考察「大零號灣」科技創新策源功能區

孫東上午考察上海交通大學「大零號灣」科技創新策源功能區，參觀一公里孵化器展廳。他表示，港府正致力推進北部都會區新田科技城的發展，為香港的創科產業提供更多土地，以承接河套香港園區成為促進下游產業發展的基地。

他亦到訪大學人工智能研究院，了解上海交通大學在人工智能領域的學科、人才和區位優勢。隨後與上海交通大學的領導會面，就加強滬港高校在創科方面的合作交換意見。

參觀高新技術企業及生物醫藥創新投資平台

孫東下午先到一家綜合化製藥裝備服務商考察，該服務商為世界製藥企業提供製藥工藝、核心設備、系統工程整體解決方案。隨後參觀一家專注單孔通用型微創腔鏡手術機器人系統前沿技術和臨床應用的高新技術企業，以及一個生物醫藥領域的創新投資基金平台。

孫東表示，香港與上海的生命科學和生物醫藥科技領域潛力龐大，滬港緊密合作將可加速生物醫藥科技的創新科研成果轉化。同時創新科技及工業局會繼續與相關部門合作，全力引進有潛力和具代表性的海內外創科企業落戶香港或擴展業務，促進相關產業發展。