「陳穎欣風格」還有市場嗎？｜政圈觀察

以「KOL」（意見領袖）自居的工聯會議員陳穎欣，近日成為茶餘飯後的話題，並非因為其政績獲關注，而是再次出自其YouTube頻道的「惹火」言論。事源前公民黨區議員余德寶義助詐騙園區被禁錮港人家屬，遭陳穎欣拍片質疑動機 ——「選舉年鋪排出嚟選」，余連番否認的同時，陳穎欣被網民狠批無份幫手「小小事都批鬥」，又重提她拍片為立法會日本考察團澄清惹議。



陳穎欣的風格引起政圈中人不滿，有建制陣營人士私下批評她「又博眼球抽水」，直言「又屈人一個動機」。有大黨中人聯想起去年陳穎欣插民建聯元老曾鈺成「關鍵時刻造反」，直斥她作為後輩不實幹「淨係識面嗰浸批判」，曾為民建聯成員的她更是「有違政治倫理」。工聯會中人透露黨內有人曾提醒陳穎欣「要有底線」，評論以事實為根據。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為陳穎欣言論只屬個人風格，而非愛國者治港風格，「希望見到更多有建設性、善意、有助社會發展同和諧嘅言論」，坦言不必要爭拗應該愈少愈好。



陳穎欣日前在其個人YouTube頻道，點名質疑前公民黨油尖旺區議會副主席余德寶義務協助事主家屬背後有動機。（陳穎欣YouTube）

陳穎欣日前在其個人YouTube頻道，點名質疑前公民黨油尖旺區議會副主席余德寶義務協助事主家屬背後有動機。（陳穎欣YouTube）

陳穎欣拍片質疑余德寶想參選

正當各界關注緬甸詐騙園區被禁錮港人，能否在保安局交涉下盡早安全回港之際，陳穎欣日前在其個人YouTube頻道，點名質疑前公民黨油尖旺區議會副主席余德寶義務協助事主家屬背後有動機 ——「可能因為今年選舉年，佢要鋪排出嚟選」，余連番否認，表明無意參選任何香港的選舉，今次幫忙也是由於街坊去年9月向他求助，5個月持續跟進至今，是由衷想協助他們家人，能夠平安回到香港，一家團聚。

陳穎欣日前在其個人YouTube頻道，點名質疑前公民黨油尖旺區議會副主席余德寶義務協助事主家屬背後有動機。（陳穎欣YouTube）

綜觀片段五百幾則留言，不少網民隨即留言「口誅筆伐」。

不少網民留言批評陳穎欣

綜觀片段五百幾則留言，不少網民隨即「口誅筆伐」，有人斥陳穎欣「身為立法會議員唔做實事，成日只會說長道短攪分化。議事能力低下，工聯會有你真係喊三聲」，亦有人反問陳穎欣「請問陳議員有冇份幫助被騙去到kk園嘅受害者家屬？」、「建議你冇做嘢就低調啲」，甚至，有人重提陳穎欣上月參加立法會日本考察團一事「前議員幫家屬都無用過公帑，反而現任嘅寧願用公帑自肥去日本」，可謂「一片激起千層浪」。

綜觀片段五百幾則留言，不少網民隨即留言「口誅筆伐」。

立法會議員陳穎欣上月拍片指立會日本考察團被抹黑（陳穎欣Youtube截圖）

上月拍片反駁日本考察團質疑 反被網民「圍插」

提起立法會日本考察團，無獨有偶，上月陳穎欣的言論再次成為政圈茶餘飯後的話題。事源她當時拍片反駁考察團「去日本聖誕旅遊」的說法不實，形容是「小黃人」抹黑。她的解話不但未能釋除網民質疑，更引來留言「圍插」她乘坐商務艙往返日本。陳「割席式」反擊自己是另行於北京飛往日本，故是坐經濟艙，有別於其他議員。

梁君彥上月率領立法會議員考察日本豐州市場（梁君彥FB）

不少政圈中人不滿陳穎欣「博眼球抽水」

陳穎欣惹火風格，引起不少政圈中人不滿。有建制中人以日本團為例，當陳穎欣拍片指「早餐都冇得食就要去豐洲市場睇佢哋個運作」，事後立法會主席梁君彥再解釋到豐洲市場交流後曾經「食個海鮮早餐」，雙方說法沒錯，惟陳只道出事實的一半，直指陳穎欣率先衝出來澄清，但說法引起坊間質疑，無補於事，「畀主席講就算，講嘢唔會百分百對到咀，細節位理解問題好易畀人感覺唔同，所以點解要有發言人制度」，讓人感覺日本團團成員溝通有問題。

至於余德寶事件，有建制陣營人士私下批評陳又「博眼球抽水」，直言「又屈人一個動機」，該人認為如果余德寶成功參選便是愛國者，如果並非愛國者，自然不能參選，「其實有少少多餘，唔輪到你講咁多啦，唔係由佢定奪」。

去年陳穎欣插民建聯元老曾鈺成「關鍵時刻造反」。（陳穎欣YouTube）

有大黨中人聯想起去年陳穎欣插民建聯元老曾鈺成「關鍵時刻造反」，直斥她作為後輩不實幹「淨係識面嗰浸批判」，曾為民建聯成員的她更是「有違政治倫理」，建議陳「開聲之前自己熟一熟書先，咁抽法唔係好合適囉」，又指她在余德寶事件中，再次猜度別人動機，而非就事實評論，「自己又無做（協助家屬），係咪合適去講呢。」有議會同僚指不抗拒政治人物「博眼球」，笑言「葉劉淑儀曬條腿出來都係博眼球」，不過任何評論都要根據事實。

陳穎欣曾被提醒言行要「有底線」

陳穎欣身兼工聯會副理事長，令人關注其言行是否代表工聯會立場。有工記中人透露，黨內曾有人苦口婆心提醒陳穎欣言行要「有底線」，評論以事實為根據，「每人都可有自己風格，唔可以太過咗」，至少批評時要有道理，坦言從政者要多聽意見，「唔同聲音都要開心聆聽，由唔成熟變成熟」。

劉兆佳表示陳穎欣言論只屬個人風格，而非愛國者治港風格。（資料圖片）

劉兆佳盼議員發表有建設性言論 減少不必要爭拗

港澳辦主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，陳穎欣言論只屬個人風格，而非愛國者治港風格，「宜家無論來自咩陣營，都爭取自己知名度、曝光率，與此同時都要睇睇各方面反應，為自己日後言行作為重要參考依據」，他相信陳穎欣會參考返各方面對她言行的反應。

劉兆佳表示，愛國者陣營雖有不同個性、立場、風格的人士，但都應做好監督政府工作，做好評論政策的意見，為代表群體發聲，「一定要建基於事實，發表有建設性、善意、有助社會發展同和諧嘅言論」，坦言不必要爭拗應該愈少愈好。

愛國者治港下，中央希望香港做到由治及興，若代議士齊心協力切實改善民生，為香港面對的複雜國際環境出謀獻策，加強香港在國際的發展空間，才不負社會所望。