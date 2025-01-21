緬甸詐騙園｜鄧炳強不點名指余德寶　未知部署向外發消息未必好

保安局局長鄧炳強今日（21日）確認再有被禁錮港人獲救，他指一名29歲男性已經安全在泰國境內，專責組已經飛往泰國，希望盡快協助該人士回到香港，當局較早前與泰國領事討論相關事項。他表示，知道香港有位人士協助該批被禁錮人士的家人，進行心理協助等，他很感謝該名人士，但如果未知道全盤部署就向公眾發放消息，對未獲救的人，未必是好事，但仍多謝這位朋友。



而一直協助家屬及向外發放訊息的是前油尖旺區議員余德寶。余德寶稱他和家屬一直都很小心資訊的發放，並以受困港人的安全為首要考慮。



鄧炳強又指，目前已有17人回港，連同上述在泰國的市民後，仍有10人待協助，局方會盡辦法讓他們回來香港。據悉，該男子去年10月被誘騙到緬甸園區從事非法工作，至前日獲釋，他即時與家人聯絡，現已身在泰國。據了解，他沒有支付贖金，惟身上沒有證件及現金。



鄧炳強不點名批余德寶未獲通盤消息便向外公布非好事。（歐家樂攝）

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。（EUSI）

現時一直是余德寶協助家屬及向外發放訊息。鄧炳強表示，知道香港有位人士協助該批被禁錮人士的家人，進行心理協助等，他很感謝該名人士，但如果未知道全盤部署就向公眾發放消息，對未獲救的人未必是好事，但都多謝這位朋友。

余德寶一直協助在東南亞遭禁錮港人（盧翊銘攝）

余德寶感謝求助家屬信任 一直很小心資訊的發放

余德寶則回應稱，感謝向他求助家屬的信任，他和家屬一直都很小心資訊的發放，並以受困港人的安全為首要考慮。如今有多位香港巿民獲釋，甚至回港。相信對香港人而言，也是值得開心的事件。他希望政府可以繼續協助剩餘10位仍被非法禁錮的香港人，早日和家人團聚。

行政長官李家超今日（21日）在行會前見記者，表示保安局專責小組做了大量工作，原本被扣押的有28人，之前營救16人，近日加強工作後營救多2人，現時仍有10人遭扣押。