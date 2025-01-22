大灣區航空｜陳美寶：要求做好退款或改乘安排　一周內提交報告

大灣區航空以新飛機未能交付為由，取消2月和3月合計逾百航班涉5500名乘客。運輸及物流局局長陳美寶今日(21日）強調，當局會做好監管和把關，要求大灣區航空做好乘客善後，包括按航班和機票保障條款做好退款或改乘其航班的安排，若乘客因更改航班而引致的額外交通費用，航空公司也應按機制作出補償。她預料，大灣區航空可以在一周內就今次事件，向政府提交報告。



陳美寶稱已要求大灣區航空就取消航班做好善後（廖雁雄攝）

大灣區航空現時有四架客機（大灣區航空圖片）

被問及大灣區航空提出取消首爾航線，政府會否找其它航空公司接手，令乘客免受影響。陳美寶表示，要求航空公司根據規定積極跟進，做好替代航班、退款安排等。至於大灣區航空是否違反牌照規定，會否有懲罰，例如將來公司航權分配會否受影響，陳美寶表示，空運牌照局作為獨立法定的機構，會要求航空公司就營運和財務狀況提交周期報告，確保運行健康穩健，保障乘客權益。

陳美寶：大灣區航空已初步分享數據

陳美寶稱，她昨晚已要求大灣區航空就事件提交報告，公司亦已與當局分享初步數據，局方與民航處早上再約見管理層，進一步了解情況，預計公司一周內可以就今次事件提交報告，交代事件始末和未來改善和跟進安排。她強調，政府要求把對乘客的影響減至最低。

她說，隨著疫後復蘇，乘客需求增加，航空公司航班航點亦陸續增加，在航班調動和操作方面必須小心謹慎，做好規劃，政府會繼續監管和把關，相信航空公司會汲取經驗和教訓，日後在編配上更加穩妥。

大灣區航空公佈取消128班航班，並指將暫停首爾航線。今日有市民前往其客服中心查詢。（賴卓盈攝）

她又指，政府有完善機制監管航空公司，雙方有定期溝通。政府重視本地航空公司的運力和人手編配調度，要求其做好預案，為人手調配預留足夠空間。不過，她也表示，大灣區航空是小規模公司，還在慢慢成長，政府有與對方保持密切溝通，希望協助穩健發展。

陳美寶強調會要求航空公司做好農曆新年和復活節期間的航班安排（廖雁雄攝）

陳美寶又指，去年機場客運人次約5310萬，航班升降量達到36萬架之次，已恢復到疫前水平，已要求航空公司在農曆年間和復活節，做好航班調動、人手編配和預案，守住本港國際航空樞紐的金漆招牌。