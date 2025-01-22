宋芝齡教小朋友用AI寫作 八歲都可以做「大文豪」｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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善用人工智能（AI）是大勢所趨，灣仔青年聯會主席宋芝齡日前與保良局、灣仔區各界協會舉辦為期半年的「小小大文豪」AI創作教育工作坊，教200名小三至小六的小朋友用AI輔助寫小說，設計故事書封面和插圖，希望與傳統教育結合激發小朋友的想像力、創作靈感。
工作坊上月開始上堂，參加者來自保良局金銀業貿易場張凝文學校小三至小六學生，當中包括少數族裔。小朋友只需輸入創作靈感，AI便能迅速生成故事角色與情節框架，協助學生創作中文和英文小說。
宋芝齡表示，工作坊的創作內容豐富精彩，讓小朋友展現出無限的創造力，不只透過AI創作劇情，亦借助AI設計出精美的故事書封面與插圖，工作坊結束後會將作品打印成書。
宋芝齡表示在科技飛速躍進、創新浪潮奔涌的時代，AI仿若一把革新鑰匙，在教育領域開啟嶄新大門，其重要性與日俱增，成為不可阻擋的時代大趨勢。她形容灣仔青年聯會勇立潮頭，作為香港首個利用AI智能教育推廣計劃的團體，舉辦AI創作教育工作坊，至今成效顯著，深受學生喜愛，期望有更多學生受益。
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