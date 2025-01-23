財赤｜洪雯：大量建公屋恐鼓勵向下流　促調整房策助擺脫依賴公屋

增加公營房屋供應是本屆政府施政重點，早前房屋局指已覓得足夠土地，未來十年可滿足30.8萬個公營房屋單位供應目標。不過選委界立法會議員洪雯認為，大量增建公屋會導致本港勞動參與率愈來愈低，不少人寧願向下流動，不惜放棄工作輪候公屋。洪雯建議政府迅速調整房屋政策，從不惜代價建公屋安置基層，轉向提供向上的房屋階梯，推動社會階層向上流動，擺脫依賴公屋。



對於洪雯所指政府「不惜代價興建公屋」，本身是房委會資助房屋小組委員會成員的A4聯盟立法會議員梁文廣表示不認同，他認為還有很多基層居民生活在水深火熱之中，政府興建公屋正是在藏富於民，吸引市民向上流動。他指基層居民住房問題「水浸眼眉」，理應先解決。



洪雯認。（資料圖片/歐嘉樂攝）

低收入不工作住戶 25年激增200%

洪雯今天（23日）在報章撰文，指本港現時勞動力不足，原因除了人口老齡化，還有處於勞動年齡卻不工作的住戶大量增長。

她引用立法會早前公布的《低收入及中低收入住戶特徵》報告，指1996至2021年非從事經濟活動的住戶，即家中無任何人工作的住戶比例，從10.7%升至20.4%，幾乎翻了一倍；而在全港收入最低20%的家庭中，家中無人工作的住戶比例，從1996年的33.8%（12.5萬戶）激增至2021年74.1%（39.6萬戶）。

報告亦顯示，對於低收入且不工作的家庭，政府提供的恒常現金福利佔其總收入比例，從1996年26.8%飈升至2021年82.7%。洪雯指，本港為數不少的健全、處於勞動年齡、家中並無受照顧者的家庭，在社會福利支持下退出了勞動力市場，該現象和福利和房屋政策密切相關。

洪雯。（資料圖片）

洪雯批房屋福利政策：引導市民下流

「由於我們的政策導向出現問題，有時候辛苦努力的夾心階層，過得還不如依賴福利的基層，事實上引導了市民向下流動，甚至鼓勵部分市民退出勞動力市場。」洪雯認為，房屋和福利政策鎖住了一部分勞動力，同時也導致房屋和福利支出飛升，成為公共財政的無底洞。

近年政府集中資源增建公屋，以縮短公屋輪候時間。洪雯批評，大量增建公屋不能解決本港房屋問題。

因為公屋輪候時間長，根本不是供應不足，而是需求過度，即本不該輪候公屋、有條件向上流動的人，迫不得已「向下流」輪候公屋。 洪雯

洪雯指，現時香港有約30%家庭、約83萬戶居於公屋，在全球可找到數據的經濟體中屬最高，同時有不少「窮中產」，收入超出了輪候公屋資格的上限，惟購買或租住私樓非常吃力，不少人生活境況不如公屋人士。

（資料圖片）

洪雯建議政府迅速調整房屋政策，從不惜代價建公屋安置基層，轉向提供向上的房屋階階，推動社會階層向上流動，協助市民擺脫依賴公屋。她認為，此舉將避免香港社會裏基層坐大及福利需求膨脹，從而大大減輕公共財政的沉重負擔，並能擴大中產階層，增強社會整體活力和向上動力。

3月19日，立法會加開會議恢復二讀辯論落實《基本法》23條本地立法的《維護國家安全條例草案》，圖為梁文廣。（盧翊銘攝）

梁文廣不認同「不惜代價興建公屋」

對於洪雯指政府「不惜代價興建公屋」，本身是公屋聯會成員的梁文廣表示不認同，他認為還有很多基層居民生活在水深火熱之中，政府興建公屋正是在藏富於民，吸引市民向上流動。他指基層居民住房問題「水浸眼眉」，理應先解決。

至於調整房屋政策會否削減市民福利，引發「向窮人開刀」的惡劣觀感，梁文廣指，政府未說要削減福利開支，但他提醒，現時亦並非削減的恰當時機，因為有相當部分基層市民需要用到福利，一經削減或致惡性循環。「譬如2元乘車或者是教育開支削減，不是現在要考慮的事情。」