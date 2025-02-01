財赤｜楊何蓓茵：研善用科技減省人力　不能隨便削公務員編制

政府面對龐大財赤，坊間有不少意見認為公務員應減薪或凍薪，公務員事務局局長楊何蓓茵指，開源節流的方法不會互相排斥，會尋找更高效而減省人力的方法，研究簡化程序，也會善用科技，認為未來仍有很大檢討空間。她又指，局方經常檢討公務員編制，期望運用科技減省人力，但部分空缺要作招聘，不能隨便縮減編制。自2021年至本財政年度在今年三月完結期間，當局一直控制編制數目，刪減約2000個職位。



楊何蓓茵

截自去年11月底，本港公務員編制約為19.2萬個職位，實際在職公務員人數約17.3萬人，仍有約2萬個空缺。公務員事務局局長楊何蓓茵接受商台訪問時指，局方會經常檢討公務員編制，過往使用很多人力的工作，運用科技後可以減省很多人手，期望之後的編制有進一步縮減的空間。她強調，歡迎市民或社會各界提供意見，會虛心聆聽有關公務員的意見。

至於空缺方面，她指，出現空缺不代表政府開設過多職位，部分空缺仍然十分需要人手填補，舉例指消防處在一個新發展區成立消防局，便要增加編制，如果招聘時還未聘請足夠人手，便會出現空缺；也有一些臨時辦法延續服務，但若長期未能聘請到足夠人人，服務會大打折扣。

政府加大力度宣傳招聘

另外，近年有不少年輕公務員離職，其中在2022/23年度，有10126名公務員離職，當中近五分一屬35歲以下，25歲以下年輕公務員人數佔整體公務員比例，進一步降至1.3%。被問及是否與2019年反修例事件有關，楊何蓓茵認為，政府在疫情期間較難舉辦宣傳活動，但疫情後已加大宣傳力度，例如到大學舉辦講座、工作展覽等，去年度有逾2萬人報考政務主任、行政主任等職位的聯合招聘考試，其中政務主任有約1.3萬人，較前年上升約6%，反映青年人投身政府的反應熱烈。

她指，未來會繼續大力派員到本地、內地，甚至外國的大學宣傳，舉辦公務員工作講座，讓更多學生了解不同範疇的公務員工作，吸引年輕人投身政府。