改革大辯論｜姚志勝分析何立峰講話：表明中央要求、深化金融改革

國務院副總理何立峰上周專程來港出席國際金融領袖投資峰會，全國政協常委姚志勝指，何提出香港要進一步深化金融改革創新，不斷提升金融競爭力，做到「準確識變，科學應變，主動求變」，與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍有關香港要「主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革」的說法相呼應，進一步表明中央對港的改革要求。



國務院副總理何立峰在今日（19日）國際金融領袖投資峰會發表主題演講（網上圖片）

全力支持保障香港維護金融安全 向外資傳遞友好信號

姚志勝今日（25日）在《明報》撰文指，他對何立峰講話有四點看法：是落實三中全會精神，要求深化金融改革創新，是鞏固發展香港國際金融中心的鑰匙；拓展金融開放合作，鼓勵外資藉香港平台進入內地市場分享紅利，對外資傳遞友好信號；全力支持保障香港維護金融安全，不僅守護香港金融體系安全，而且保護外資進入香港平台的資產安全；及他冀香港走在全球金融發展前列，與國家全球經濟地位相匹配，這既是香港所需，也是國家所重。

姚志勝指，何副總理去年透過視頻發表的講話和今年的講話都提出3個建議：香港自身建設、拓展國際空間、融入國家大局；具體內容則有所不同，一是體現三中全會的改革要求，二是因應國內外形勢變化具有更強的現實針對性。

香港要加快傳統金融業務與金融科技深度融合（資料圖片）

與夏寶龍的說法相呼應

他認為，何副總理提出香港要進一步深化金融改革創新，不斷提升金融競爭力，做到「準確識變，科學應變，主動求變」。這個「三變」講法，與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍有關香港要「主動識變、應變、求變，積極穩妥推進各領域改革」的說法相呼應，進一步表明中央對港的改革要求。

姚指，當今世界金融格局加速演變，香港確實要通過改革，加快傳統金融業務與金融科技深度融合，創新金融產品架構與服務流程，推動香港金融升級，增強資本市場包容性和吸引力，激發和適應各類市場主體的新訴求，加強香港金融在國際舞台的競爭力。