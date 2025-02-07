2025預算案｜民建聯反對削2元乘車優惠　陳克勤指無助轉虧為盈

立法會最大政團、民建聯今日（7日）向財政司司長陳茂波提交下年度預算案建議書，要求政府各個部門削減3%額外開支 、公務員凍薪及反對削2元長者乘車優惠等。行會成員、民建聯主席陳克勤表示，明白政府面對千億財赤，但認為2元乘車優惠的開支相對於政府整體財赤，影響不大，直言「不會因為我地慳咗呢兩蚊，就會令千億財赤可以轉虧為盈」， 他強調優惠有無形效益，例如鼓勵長者外出社交等。



民建聯立法會議員向財政司司陳茂波提交預算案建議（民建聯提供）

財政司司長陳茂波將於本月26日公布下年度預算案，在立法會擁有十九席的民建聯，今日（7日）向陳茂波提交有關預算案建議，重點分別有穩定公共財政、拼搏振經濟及改革利民生三大方面，就15個範疇共提出286項建議。

陳克勤（民建聯提供）

陳克勤倡叫停三個新發展區大型區域供冷系統工程

陳克勤在會面後表示，現時政府有部分開支存在縮減空間，他提及現時政府第四大開支為工務開支，去年佔約1058億元，建議當局將一些不急迫、沒有經濟效益及不影響民生的大型工程暫緩甚至進行擱置。他以古洞北及洪水橋有三個大型區域供冷系統工程為例 ，早前獲財會批出130億元撥款，惟他認為在新發展區貿然花過百億的金錢進行工程過於冒進，建議當局暫緩甚至擱置。

陳解釋，他反覆檢視現時啟德的區域供冷系統要到2055年才可回本，形容「35年之後的事，或者35年之後的科技是不是再有一個進步的空間 ？」故他當面向陳茂波叫停有關工程。他強調並非政府推出的每一個工程撥款申請，民建聯都會支持。

公務員方面，民建聯建議公務員凍薪及凍結公務員的人手，並在現有的水平上要求政府進一步精簡人手 ，包括理順合約制公務員的工作職能。

開源責任不限於財金官員 所有部門都有責任拼經濟

至於開源，民建聯認為過去本港主要依靠賣地及股票印花稅為主要收入來源 ，但各部門均有責任為特區政府拼經濟，政府應推動各部門負起促進經濟發展的責任，在政府努力拼經濟的總體施政重點下，不同政策局及部門須擔起相關責任，例如主動推出一些推動產業發展的政策方針與措施，或者透過拆牆鬆縛的措施，以進一步改善本港營商環境，並透過增加服務種類，開拓收入來源，從而提高政府部門的經濟效益。陳克勤強調，多找一些不同經濟發展的方向，強調責任不只是在財經官員身上，所有政策局局長都有責任為特區政府拼經濟。他以環境及生態局和運輸及物流局為例，期望在新能源經濟政策上可拆牆鬆綁，便利產業發展，從而讓政府稅收增加。

民建聯反對削減2元乘車優惠（民建聯提供）

同時，民建聯建議重推出售公屋計劃；研究容許賽馬會開辦例如籃球等新的體育博彩項目；及將閒置土地「打包」出租予營辦商，令政府增加租金收入。

民建聯又認為，特區政府須堅持發展導向，精準投放公共資源，積極推動產業變革，提升競爭力。就推動新質生產力的發展方面，民建聯促請政府加快發展金融科技 Web 3.0，包括建設區塊鏈數碼身份支持基礎配套、健全加密數字領域的合規監管框架、推動發行港元穩定幣在各金融領域的應用實踐；加快推進低空經濟發展；發展新能源交通；建立智慧政府及智慧城市；以及支援電子商貿發展。