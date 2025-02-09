宋芝齡偕關愛隊探長者 尷尬被阿婆叫「安德尊老婆」｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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灣仔青年聯會主席、自由黨宋芝齡昨天（8日）與關愛隊探訪長者，期間發生一件令她哭笑不得的事。事源一名婆婆原本認不到本身是藝人的宋芝齡，當義工向婆婆道出宋芝齡的名字後，婆婆好像如夢初醒：「我知啦！安德尊老婆，安太。」宋芝齡笑言自己只是安德尊的同事。不過婆婆仍叫宋芝齡把握機會與安德尊發展，「佢真係好有錢呀」，場面既尷尬又惹笑。
宋芝齡趁香港迎來入冬以來最寒冷的日子，與灣仔關愛隊家訪探長者，親身問候之餘，亦送上食物等物資。
期間，一名婆婆原本認不到宋芝齡本身是主持《流行都市」的藝人，當義工向婆婆道出宋芝齡的名字後，婆婆恍然大悟：「哦！我知啦！安德尊老婆，安太......」
宋芝齡笑言自己只是安德尊的同事，「我唔係佢老婆」。不過，婆婆仍叫宋芝齡把握機會與安德尊發展，「你捉住佢呀，佢真係好有錢呀，雖然佢好嘈」，場面既尷尬又惹笑。
宋芝齡說今次探訪關懷長者，主要是希望詢問他們的身體狀況，溫馨提醒他們注意寒冷天氣。她說與長者的交流互動中，也收穫許多溫暖與感動。
她說灣仔青年聯會在區內一直致力服務，傳遞溫暖的時刻不會缺席。
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