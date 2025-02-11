渣打馬拉松｜4內地跑手被DQ　陳國基：不涉代跑欺詐　只是不小心

周日（9日）舉行的渣打馬拉松2025，有四名來自半馬拉松及十公里賽事的內地跑手，因佩戴不屬其本人的號碼布作賽，惹起代跑疑雲。 署理行政長官陳國基今天（11日）出席行政會議前見記者，被問到事件有否影響香港盛事聲譽，及主辦方有否確認跑手身份。



陳國基表示已經調查事件，當日是幾個運動員錯誤領取其他人的號碼，並無涉及任何代跑欺詐，而是不小心。他不希望情況再發生，提醒只要細心就可以避免事件，相信運動員心情緊張，未必留意到，重申並無不誠實問題存在，以後會多加提醒。



2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

陳國基首先祝大家工作順利，重提農曆新年市面熱鬧，吸引不少遊客及居民參加，相信大家感受到節日氣氛。他說新春入境香港人次與去年相約，酒店入住率約90%，黃金周超過2200個內地團來港，整體而言市面人流增加，餐飲業表示生意較去年好。至於一月訪港旅客數字約474萬人次，內地旅客373萬人次，分別按年升24%及25%，達到疫情後單月最高訪港數字。

啟德體育園會在3月1日正式開幕（王海圖攝）

他又提到大熊貓龍鳳胎即將於大家見面，啟德體育園3月1日啟用，去年6月中起的啟德體育園工作小組籌備協調各部門，已經在三個場館進行15場的測試演練，包括兩場63000人及50000人的演練，接下來都有不少演練包括63000人演練，有信心園區準備就緒，3月1日正式啟用。

當天開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、表演，有四個主題，展現香港體育文化交流的角色，嘉賓有香港內地的體育文娛代表，計劃開幕典禮晚上6時30分開始，大約1個半小時。他表示啟德體育園會為大家提供新體驗，對於新主場他充滿信心，相信愈來愈多活動在港舉行，促進發展，會好好把握機遇釋放體育園潛力。

2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

高官見夏寶龍談滅赤？ 陳國基：商討香港未來情況

被問到夏寶龍為何在特首外訪時接見本港官員，有否明確指示港府滅赤和公務員減薪凍薪問題，陳國基沒正面回應，表示夏寶龍去河套視察，和其他官員解釋河套的發展和如何融合，下午在內地也有論壇，陳茂波亦有和官員出席商討香港未來情況。陳國基說，夏寶龍對香港未來經濟和金融要如何配合國家發展、融入發展大局有明確指示，又指有廣東省官員在場，大家目標一致，討論如何充分利用北都、河套。

公務員薪金方面，陳國基指有一套既定機制，會考慮包括香港經濟狀況、生活費用上升、士氣問題、公務員提出的要求等，會有建議，經特首會同行會商討再落實，是持之以恆的。

夏寶龍（中）日前到河套區調研，政務司司長陳國基（右）、財政司司長陳茂波和創新科技及工業局局長孫東（左）也有陪同（港澳辦網頁）

再被問如何匯報財赤 陳國基：陳茂波有向夏報告香港經濟

陳國基再被追問夏寶龍與香港官員會面時，特區政府如何匯報香港財赤問題？陳國基重申向夏寶龍匯報了河套區情況，以及香港未來發展，下午陳茂波與其他官員在廣東有會議，向夏寶龍報告經濟情況。

夏寶龍一行人到訪深圳晶泰科技有限公司（港澳辦網站）

他說夏寶龍非常關心香港及肯定特首領導下的港府工作，冀香港盡力融入國家政策、大灣區政策，形容是非常重要。陳認為今次是好時機讓港府官員與夏寶龍溝通，明白中央想法，亦知道如何同廣東省好好合作。

陳國基（右二）日前陪同夏寶龍（左二）到河套區，創新科技及工業局局長孫東（左一）也有參與（港澳辦網頁）

被問到美國增加關稅，香港如何回應？陳國基指做法與世貿規則相違背，美方無視香港是獨立關稅區，會繼續就不合理安排會提出申訴。

至於港府恢復郵遞美國服務，陳國基表明嚴重抗議美國的決定，因為香港是獨立關稅區，美國行為不符合世貿規定；他以「朝令夕改」形容美國行為，指美國的行為令香港無所適從，對市民造成不便。陳國基說昨日（10日）港府已經跟美方澄清，對方指暫時不會收關稅，故今日恢復服務，惟香港不會停止對世貿提出抗議。

2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

土庫曼有球員向港隊16號球員揮拳。（小紅書影片截圖）

亞洲冬季運動會正在哈爾濱舉行，前晚（9日）男子冰球小組賽C組賽事結束後，港隊被對手土庫曼部分隊員襲擊，3名港隊成員受傷。陳國基直斥襲擊非常不文明，稱特首李家超昨日（10日）已經探望運動員，對方傷勢不重、正在恢復當中，祝願運動員有更好成績。他指，主辦單位已經懲處涉事運動員，不希望襲擊情況再發生。

正在哈爾濱的行政長官李家超探望被個別土庫曼運動員襲擊而受傷的冰球隊成員（李家超FB）

2月11日，署理行政長官陳國基出席行政會議前見記者。（歐嘉樂攝）

至於馬拉松跑手事件有否影響香港盛事聲譽，及主辦方有否確認跑手身份。陳國基表示，已經調查事件，當日是幾個運動員錯誤領取其他人的號碼，並無涉及任何代跑欺詐，是不小心。他表示，不希望情況再發生，只要細心就可以避免發生。相信運動員心情緊張，未必留意到，重申並無不誠實情況存在，以後會加強提醒。