渣打馬拉松｜4內地跑手被DQ 陳國基：不涉代跑欺詐 只是不小心
周日（9日）舉行的渣打馬拉松2025，有四名來自半馬拉松及十公里賽事的內地跑手，因佩戴不屬其本人的號碼布作賽，惹起代跑疑雲。 署理行政長官陳國基今天（11日）出席行政會議前見記者，被問到事件有否影響香港盛事聲譽，及主辦方有否確認跑手身份。
陳國基表示已經調查事件，當日是幾個運動員錯誤領取其他人的號碼，並無涉及任何代跑欺詐，而是不小心。他不希望情況再發生，提醒只要細心就可以避免事件，相信運動員心情緊張，未必留意到，重申並無不誠實問題存在，以後會多加提醒。
陳國基首先祝大家工作順利，重提農曆新年市面熱鬧，吸引不少遊客及居民參加，相信大家感受到節日氣氛。他說新春入境香港人次與去年相約，酒店入住率約90%，黃金周超過2200個內地團來港，整體而言市面人流增加，餐飲業表示生意較去年好。至於一月訪港旅客數字約474萬人次，內地旅客373萬人次，分別按年升24%及25%，達到疫情後單月最高訪港數字。
他又提到大熊貓龍鳳胎即將於大家見面，啟德體育園3月1日啟用，去年6月中起的啟德體育園工作小組籌備協調各部門，已經在三個場館進行15場的測試演練，包括兩場63000人及50000人的演練，接下來都有不少演練包括63000人演練，有信心園區準備就緒，3月1日正式啟用。
當天開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、表演，有四個主題，展現香港體育文化交流的角色，嘉賓有香港內地的體育文娛代表，計劃開幕典禮晚上6時30分開始，大約1個半小時。他表示啟德體育園會為大家提供新體驗，對於新主場他充滿信心，相信愈來愈多活動在港舉行，促進發展，會好好把握機遇釋放體育園潛力。
高官見夏寶龍談滅赤？ 陳國基：商討香港未來情況
被問到夏寶龍為何在特首外訪時接見本港官員，有否明確指示港府滅赤和公務員減薪凍薪問題，陳國基沒正面回應，表示夏寶龍去河套視察，和其他官員解釋河套的發展和如何融合，下午在內地也有論壇，陳茂波亦有和官員出席商討香港未來情況。陳國基說，夏寶龍對香港未來經濟和金融要如何配合國家發展、融入發展大局有明確指示，又指有廣東省官員在場，大家目標一致，討論如何充分利用北都、河套。
公務員薪金方面，陳國基指有一套既定機制，會考慮包括香港經濟狀況、生活費用上升、士氣問題、公務員提出的要求等，會有建議，經特首會同行會商討再落實，是持之以恆的。
再被問如何匯報財赤 陳國基：陳茂波有向夏報告香港經濟
陳國基再被追問夏寶龍與香港官員會面時，特區政府如何匯報香港財赤問題？陳國基重申向夏寶龍匯報了河套區情況，以及香港未來發展，下午陳茂波與其他官員在廣東有會議，向夏寶龍報告經濟情況。
他說夏寶龍非常關心香港及肯定特首領導下的港府工作，冀香港盡力融入國家政策、大灣區政策，形容是非常重要。陳認為今次是好時機讓港府官員與夏寶龍溝通，明白中央想法，亦知道如何同廣東省好好合作。
被問到美國增加關稅，香港如何回應？陳國基指做法與世貿規則相違背，美方無視香港是獨立關稅區，會繼續就不合理安排會提出申訴。
至於港府恢復郵遞美國服務，陳國基表明嚴重抗議美國的決定，因為香港是獨立關稅區，美國行為不符合世貿規定；他以「朝令夕改」形容美國行為，指美國的行為令香港無所適從，對市民造成不便。陳國基說昨日（10日）港府已經跟美方澄清，對方指暫時不會收關稅，故今日恢復服務，惟香港不會停止對世貿提出抗議。
亞洲冬季運動會正在哈爾濱舉行，前晚（9日）男子冰球小組賽C組賽事結束後，港隊被對手土庫曼部分隊員襲擊，3名港隊成員受傷。陳國基直斥襲擊非常不文明，稱特首李家超昨日（10日）已經探望運動員，對方傷勢不重、正在恢復當中，祝願運動員有更好成績。他指，主辦單位已經懲處涉事運動員，不希望襲擊情況再發生。
至於馬拉松跑手事件有否影響香港盛事聲譽，及主辦方有否確認跑手身份。陳國基表示，已經調查事件，當日是幾個運動員錯誤領取其他人的號碼，並無涉及任何代跑欺詐，是不小心。他表示，不希望情況再發生，只要細心就可以避免發生。相信運動員心情緊張，未必留意到，重申並無不誠實情況存在，以後會加強提醒。