今日新聞8分鐘｜港冰球隊控土庫曼蓄意襲擊｜淋紅液被車Cam影全相

大帽山私家車衝落山坡 翻轉擱樹叢 兩人輕傷

大帽山發生車禍。周日（9日）晚上11時許，一輛私家車在大帽山道落斜期間，突然失控，先撞向右邊崖壁，繼而衝落左邊山坡，全車四輪朝天，所幸有樹木阻隔，未致繼續滾落山下。

有片｜尖沙咀重慶大廈旁後巷陷火海 市民恐爆炸：大家褪後少少！

尖沙咀發生火警。今日（9日）傍晚6時53分，彌敦道36至44號重慶大廈毗鄰後巷起火，消防趕抵迅速將火救熄。消息指，起火位置為一間以鋅鐵搭建而成的後巷地舖，前身為一間售賣CD的店舖，已結業數年；鄰近一報紙檔。消防及警方現正調查起火原因，初步不排除有人遺下未熄煙蒂釀成火警，幸無造成傷亡。

讀者提供片段可見，涉事後巷位置陷入火海，冒出大量濃煙；當時街道上繁忙人來人往，大批途人駐足圍觀。有市民恐會爆炸殃及池魚，心驚高呼：「大家褪後少少！傳出爆炸聲呀！畀消防員埋去唔該！」幸消防員瞬即趕抵救援，市民連番道謝。

赤麂倒斃大圍行車路 地下遺血跡

今日（10日）早上7時許，警方接獲途人報案，指在大圍徑口路3號對開發現有鹿的遺體，懷疑曾遭車撞斃。警方到場見一隻赤麂倒臥行車路，肚破腸流，隨即將牠移到行人路，並用黑膠袋掩住遺體，通知食環署跟進處理。

亞冬運｜港冰球隊遭圍毆兩人傷 港協暨奧委會斥土庫曼隊蓄意襲擊

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，周日（9日）在男子冰球小組賽C組賽事中，港隊５：１贏土庫曼。新華社報道，兩隊在比賽結束後爆發激烈衝突，土庫曼隊3名球員因打架被處罰。港協暨奧委會隨後發聲明稱，對港隊運動員在比賽場地被土庫曼運動員蓄意襲擊受傷，表示強烈譴責。

冰球員被毆｜賽事火藥味濃 土庫曼肘擊揮棍犯規16次 港隊少3次

正在哈爾濱舉行的第九屆亞洲冬季運動會，港隊昨（9日）於男子冰球小組賽C組「八強晉級生死戰」中，以5比1贏土庫曼隊。賽後握手時，港隊球員被對方襲擊，3人受傷。土庫曼隊有球員即場被罰，國際冰球總會今日（10日）再裁定4名球員罰停賽，不能參與餘下亞冬運。

比賽期間火藥味濃，雙方各有粗暴行為、肘擊等。土庫曼犯規16次，港隊13次，多名球員被罰離場2分鐘。賽後向港將揮拳的土庫曼球員，冰球場上更四度犯規，共被罰離場8分鐘。

有片｜屯門男鬼祟淋紅液仍被車Cam影全相 網民﹕Hi，我已睇見你

網上流傳一段車Cam影片，直擊私家車被可疑男子淋不明液體的過程。根據影片，事發時間為昨日（9日）上午8時許，片段可見，私家車停泊於屯門屯義街近青山灣救護站一個露天停車場，附近停泊了多部貨車。一名沒有遮掩面孔、戴手套的可疑男子，從旁邊一輛貨櫃車車尾竄出，手持一支紅色透明液體，四處張望，行徑鬼祟，他凸出半邊身查探，發現目標私家車後，即褪回貨櫃車車尾，似乎想避開鏡頭，然後蹲下並向私家車淋手中的紅液，得手後便轉身離開，惟他的長相已被車cam清晰拍攝下來。

車主事後發現私家車被淋液體，大驚報警求助，惟警方指車輛沒什麼損毀，暫未拘捕任何人，車主只好上網呼籲大家要小心，無奈稱﹕「點解你要咁做？我又冇得罪你」。

前區議員劉珈汶被通緝 其姑姐姑丈協助警方國安處調查後離開警署

去年12月24日，警國安處再懸紅 100 萬元，通緝 6 名涉嫌違反《國安法》的已離港人士。繼早前與被通緝人士鍾劍華相關的人士協助調查後，另一名被通緝的前區議員劉珈汶的親友亦需助查。警方國安處今早（10日）邀請一名劉姓女子及一名鄭姓男子，據悉兩人為劉的姑姐和姑丈，到沙田警署協助調查一宗與劉珈汶有關的案件。

兩人涉助蔡天鳳前夫離港 鄺港智手機有女聲稱：有間3萬不經海關

名媛蔡天鳳2023年發現被人肢解殺害，警方通緝蔡的前夫鄺港智，鄺後來圖在東涌碼頭離開時被捕。兩名涉嫌曾提供協助的男女，否認串謀妨礙司法公正罪，案件今(10日)在九龍城法院開審。控方在庭上播放警方鄺港智手機內的多條錄音訊息，當中有女聲稱說：「佢問你係咪嗰啲好嚴重嗰啲事，小事無問題，嚴重驚連累嗰邊。」又指「對方」稱可在港以「船P」為由租用船隻，其後在中間海域會有澳門船接應。此外，在另一群組亦有一把女聲提到：「有間3萬元不經海關......」

拘捕女被告潘巧賢的女警稱，潘被捕後曾向她說：「Ivy話Alex要著草澳門，所以我先幫佢搵林舜。」

元朗套丁｜「村屋大王」王光榮與村代表涉騙地政署14年 案件明續

廉署早前揭發元朗水蕉新村達10億元的逾百幢丁屋，當中疑涉「套丁」情況，「村屋大王」王光榮以及元朗鄉村代表兼區議員程振明，被控串謀欺詐罪，指他們涉在14年間，詐騙地政總署向該村丁屋批出建屋牌照，案件原定今（10日）在區域法院開審。暫委法官鍾明新認為原本控罪及控方擬修訂控罪均未夠清晰，控方稱需時索取指示，案件押後至明日（11日）續審。

情人節｜港男預算豪擲$3000訂花 過來人「忠告」：唔好縱慣女友

本周五（14日）是情人節，有市民今日（9日）趁假日提前到旺角花墟訂購心儀鮮花贈佳人。有港男表示每年都會買花送贈愛人，今次預算花2,000至3,000元買女友最愛的繡球花，又以「過來人」口吻笑着「忠告」：「佢（女朋友）已收慣咗，收唔到花就好『驚喜』，所以奉勸大家唔好縱慣女朋友。」但他不忘強調純粹「講吓笑」。另有一家四口到花墟親子遊，小朋友稱，打算情人節買玫瑰送給母親，表達謝意。