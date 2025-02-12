北都發展｜陳月明：速度已提升仍要加快　促推特別政策拆牆鬆綁

港澳辦主任夏寶龍早前到河套深港創科園區及深圳前海深港合作區調研，會見多名特區官員並召開座談會。打鼓嶺區鄉事委員會主席、選委界立法會議員陳月明指，中央十分重視北部都會區發展，今時今日北都發展速度有提升，但仍要繼續加快。她促請政府縮短諮詢期，就北都發展更應考慮推出「特別政策」，就規劃、走程序時要拆牆鬆綁、提速提效，才可讓北都衝出世界。



陳月明指北都發展仍需提速，並建議政府進一步拆牆鬆綁（馮子健攝）

夏寶龍視察代表中央心急？ 陳月明：我都心急

陳月明今日（12日）舉行傳媒茶聚，被問及夏寶龍親自到「前線」視察，是否代表中央對北都發展很心急。陳直言「我都心急」，以打鼓嶺為例，附近有三個口岸，每日人來人往，口岸附近卻「使錢都冇地方」。她表示，當局與她就北都發展溝通密切，亦十分重視，但始終北都要與大灣區有更多的聯動發展，今時今日速度「唔係唔夠快，但要更加快」。

陳月明促北都發展設特別政策，拆牆鬆綁（馮子健攝）

政府早前預告財赤將約千億元，若注重開源節流會否忽略鄉郊發展？陳月明認為都需要投資未來，要發展口岸讓居民、遊客「一出關就使到錢」。她又稱，部分地區發展要走規劃、走程序，明白拆牆鬆綁的功夫都正在進行，但都要再加快。

被問及深圳速度或很快，香港會否需趕上進度，以如期達到協同發展。陳月明指，香港實行「一國兩制」，明白深圳速度及中國速度都很快，但始終香港很多程序要走，促政府考慮北都發展設特別政策，明白特區正在努力當中。