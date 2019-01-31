【沙中線】建制派倡擴獨立調查委員會職權　陳淑莊促執法部門調查

沙中線工程問題不斷，早前再被揭發紅磡站南北面兩條連接隧道以及列車停放處，出現3處施工紀錄缺失及擅改圖則。經民聯工程界立法會議員盧偉國表示，不排除支持運用權力及特權法調查事件，但認為由沙中線紅磡站獨立調查委員會調查事件，更務實並具公信力。 公民黨立法會議員陳淑莊表示，參考自身工程師意見後，認為今次事件罕見，可能有集體造假情況，促請執法部門盡快介入調查，避免電腦記錄等相關證據被刪除。對於盧偉國擴大獨立調查委員會調查範圍的建議，陳淑莊則認為做法是「假手於人」，認為立法會應善用權力調查事件。

陳淑莊表示，參考自身工程師意見後，認為今次事件罕見，可能有集體造假情況，促請執法部門盡快介入調查。（莊恭南攝）

盧偉國表示，獨立調查委員會有權檢討政府和港鐵在工程監督上的疏忽，認為將新問題納入調查，屬「順理成章」，又相信行政當局會對該做法有相應考慮，並會跟進。他建議，調查委員會可分兩階段工作，首階段按照原定時間表發表紅磡站擴建月台工程調查報告，然後開始新一輪聆訊。

陳淑莊表示，缺失的「檢查及測量申請表格」（RISC Form）並非只有一份，禮頓亦會收到一份核對，換言之，表格經多人之手，除了紙本外，亦應有電子版。她質疑有關的文件不可能無故消失，因相關電腦記錄可以尋回，調查除傳召普通證人外，亦須傳召相關資訊科技人員，以免有關的電腦記錄被刪除，令證據灰飛煙滅。她認為，執法部門應盡快介入調查，因目前所見的情況罕見及不尋常，可能涉及大規模隱瞞、串謀詐騙等商業犯罪。她又促求禮頓主動向執法部門求助。

她又指，建制派要求獨立調查委員會擴大調查範圍至該事件，要視乎調查委員會條例，需特首更改調查範圍，但強調立法會有權調查。