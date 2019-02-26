【大灣區】中銀謝國樑：大灣區非一公布　明日就即刻財源滾滾

中共中央、國務院上周公布粵港澳大灣區規劃綱要，特首林鄭月娥形容綱要僅提供發展大方向。 中銀香港經濟及政策研究主管謝國樑今日（26日）承認，大灣區現階段非「爆炸性機會」，不是「這個plan （計劃）一公布，明日就即刻財源滾滾」，他強調下一步發展非中央「教你點做」，需由各地區政府提出建議。

謝國樑（圖中）認為，大灣區的下一步的發展要由地方政府獻策，非中央「教你點做」。（盧翊銘攝）

香港總商會下午舉行大灣區講座，探討大灣區機遇，有參加者問到2009年推出的「大珠三角」發展與今日的「大灣區」之別。謝國樑稱，大灣區剛推出之時，他首先都想到同樣問題，他形容大珠三角是「自己搞」，大灣區則是國家戰略，連國家主席習近平都親自謀劃。但談及大灣區的具體政策，謝國樑認為，大灣區規劃剛公布，不會帶來「爆炸性的機會」，並非「呢個plan（計劃）一公布，明日就即刻財源滾滾」。

主持人、香港總商會中國委員會主席譚唐麗毓問及稅制方面，港商在大灣區會否享有橫琴和前海的稅務優惠，謝國樑稱「畀你地都唔好意思拎」，他指該兩處的稅務優惠來自地方財政，而非中央政府提供。

譚唐麗毓追問中央會否較大珠三角時期給予更大支持，謝國樑反指，據他理解，大灣區下一步的發展要由地方政府獻策，非中央「教你點做」：「你自己認為甚麼方面有橋，你提出來，你報上去，接著它看一看符不符合我們國家基本的規條，佢會盡量讓你先行先試」。