【六四晚會】支聯會：逾18萬人出席　創傘運後新高　警方：3.7萬

今年是「六四」事件30周年，支聯會一如以往維園舉行 「六四」燭光集會，悼念當年死難者。雖然今年又逄雨天，但現場仍燭光如海。 支聯會在晚上十時許公布，今年有超過18萬人參與晚會，僅次於20周年（2009年）共20萬人參與集會的記錄，與23、25周年平手，且為2014年雨傘運動後的新高。

今年是六四30周年，維園被點點燭光照亮。（盧翊銘攝）

「六四」事件今年踏入30周年，維園再度被萬點燭光照亮。支聯會在晚上宣佈，今天有超過18萬人出席晚會。

二十周年集會人數最多

翻查支聯會過去數據，二十周年（即2009年）的集會人數是歷年最多。支聯會當時公布場內有15萬人，而由於維園一度「逼爆」，連計場外的5萬人，當年約有20萬人參加集會，而當年警方估計高峰期62,800人。該段時期除了是適逢20周年外，隨後數年發生了內地民運人士劉曉波被捕、剛出獄的民運人士李旺陽被自殺事件等。

至於二十三和二十五周年（即2012年、2014年），大會公布人數同為18萬；警方數字分別為85,000人和99,500人。

回顧過去「逢五逢十」 的晚會人數，其中十五周年（2004年），有8.2萬人參與集會，十周年（1999年）則有有7萬人參加集會，五周年（1994年）當時有4萬人參加。

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