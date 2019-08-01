政務司長辦公室：張建宗鼻腔有小囊腫　須接受短期療程　如常上班

反修例浪潮正刮起巨大政治風暴之際，突然傳出政務司司長張建宗健康疑出現問題的消息。《蘋果日報》報道，張建宗自7月起多次出入瑪麗醫院臨床腫瘤科電療部，接受電療。 《香港01》就有關報道向政務司司長辦公室查詢，獲得回覆「政務司司長張建宗在例行身體檢查時，經瑪麗醫院醫生診斷，發現鼻腔內有一微小囊腫，認為情況輕微，但建議盡早接受一個短期療程，免除後患。有關情況並不影響司長執行職務，他一直如常上班。」

《蘋果日報》報道，張建宗近日曾多次到瑪麗腫瘤科電療部。（資料圖片/羅君豪攝）

據《蘋果日報》報道，張建宗自上月8日起，逢周一至周五均到瑪麗醫院臨床腫瘤科設計及電療組接受電療，並曾拍得疑似張建宗及其太太出入醫院的情況。



張建宗官邸。(余睿菁攝)

香港大學內科學系內科腫瘤科臨床副教授邱宗祥表示，不評論張建宗的病情，但一般而言，若果鼻腔內的腫瘤屬良性，病人只需要接受手術切除，但若是惡性腫瘤，則需要接受電療及化療。邱宗祥指，要視乎癌症期數、腫瘤大小去判斷病情及康復機會，故難以一概以論，而病人一般需要接受六至七星期的化療。邱續指，鼻腔癌在本港並非常見的癌症，相較鼻咽癌等較為罕見，以他自己的臨床經驗，他同意「十隻數字數得晒」。

張建宗上月26日曾會見記者，就元朗6．21無差別攻擊市民事件，當中警方未有及時到場處理，手法惹起公眾不滿，向市民道歉，又以「暴徒」形容當日的施襲者。然而，並「道歉論」一出，即惹來警隊不滿，大批警員涉嫌違反警察通例，匿名投訴張建宗，

多個警察工會要求他就此道歉並澄清言論。

警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會以及警察隊員佐級協會周二（7月30日）由警務處處長盧偉聰陪同下，到政府總部會見張建宗，當時張建宗並無出來會見傳媒，僅警司協會主席陳民德會面後見記者。