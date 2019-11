香港外國記者會(FCC)去年邀請陳浩天演講,被全國政協副主席、前特首梁政府多番狙擊,批評該會「以言論自由為幌子」邀請鼓吹港獨的陳浩天,又質疑FCC獲得政府給予特權,以象徵式收費向政府租借中環會址。事隔一年多後,梁振英獲FCC邀請擔任演講嘉賓,而且報名反應熱烈,迅速滿座。

梁振英獲FCC邀請擔任午餐會主講嘉賓。(FCC圖片)

梁振英獲FCC邀請於11月28日擔任午餐會演講嘉實,題目是「建國70年及展望未來」(China: Seventy Years and My Vision for the Future),分享他對建國70周年的成就及展望中國未來的看法。

梁振英與FCC可謂早有「淵源」,去年FCC因邀請主張港獨的陳浩天擔任午餐會演講嘉賓而捲入政治旋渦,除多個建制團體要求政府收回其會址外,梁振英亦有在網上撰文,FCC沒有按慣例以公開程序取得目前會所的租用權,「(FCC)不是一般權利,而是特權」,又質疑FCC獲批租會址,是「英殖民地時期利益輸送」,當時在社會引起一陣迴響。