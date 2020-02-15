【夏寶龍掌港澳辦】港澳辦首現9名領導層　劉兆佳：只屬過渡性質

中央主管港澳事務機構大調整，國務院日前公布，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任；免去張曉明主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任。值得注意的是，香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應同時兼任港澳辦副主任，屬回歸以來首次。在兩人加入港澳辦後，連同夏寶龍、張曉明及原有的5名副主任，港澳辦將有9名領導層，屬史上最多。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，9人中有3人屬兼任職位，相信今次港澳辦領導層的調動只屬過渡性質，又指日後港澳辦將負責更多事務，故需要更多人員處理。

國務院日前公布，全國政協副主席夏寶龍兼任港澳辦主任，張曉明改任港澳辦分管日常工作的副主任，連同兼任港澳辦副主任的香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應，港澳辦將有9名領導層，屬史上最多。

劉兆佳指，在中共四中全會後，中央表明要強化愛國愛港力量，實現愛國者治港，推動各式各樣的國民教育，以及遏止敵對勢力，避免香港成為外部勢力反華的基地。

他認為，今次港澳事務機構的調整是為了更好地落實對港政策，「不是為改組而改組」。對於有傳港澳辦副主任黃柳權稍後會調任中聯辦副主任，劉兆佳指，不排除會再有調動，因在四中全會上，已預視港澳事務會有連串大動作。

至於特首林鄭月娥的命運，劉兆佳強調，由於特首並非在中央的體系內，中央在研判是否換特首時，需考慮有否適合接任人選，加上會對現有班子造成震盪，故換特首並非易事。