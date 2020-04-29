大律師公會向政府提五問題　促交代中聯辦監督權延至司法機構否？

政府早前表示，中聯辦並不是按照《基本法》第22條設立的機構，不受《基本法》22條規限，並對香港事務有監督權。香港大律師公會向政制及內地事務局局長曾國衞發信，要求詳細講解中聯辦的職能與權限。

大律師公會表示，如中聯辦不受《基本法》第22條規限，政制局有責任根據現有法規向公眾解釋中聯辦的職能與權限。公會提出五點問題，包括：

1.香港法律是否適用於中聯辦

本港法律是否同樣適用於中聯辦及相關人員？如適用，是根據哪項條文來實施？如否，中聯辦及相關人士行為如何問責？

2.中聯辦的監督權來自哪項條文

中聯辦聲稱擁有監督權是否真確？監督權的意思為何？監督權的權力來源是哪項條文？這項權力從哪時起存在？該權力如何行使及程度為何？

大律師公會希望政府解釋，中聯辦監督權的權力是來是哪一條條文。（資料圖片）

3.特首負責執行基本法 監督權如何運作

《基本法》第48條第2項列明，行政長官負責執行本法（即《基本法》）和依照本法適用於香港特別行政區的其他法律，中聯辦的監督權與上述條文的關係如何釐清？

4.基本法保障機構獨立工作 與監督權衝突如何處理

《基本法》之中有不少條例涉及部門的權責，包括第57條「香港特別行政區設立廉政公署，獨立工作，對行政長官負責」、第58條「香港特別行政區設立審計署，獨立工作，對行政長官負責」、第88條「香港特別行政區法院的法官，根據當地法官和法律界及其他方面知名人士組成的獨立委員會推薦，由行政長官任命」，以及與獨立的司法權相關的第2條、第19條和第85條。中聯辦稱有對《基本法》的監督權，會否延伸至涉及這些項目？如監督權亦涉及這些保障機構獨立的條文，如何處理兩者的衝突？

5.監督權會否延伸至司法機構

監督權是否延申至司法機構？如果是，監督權與《基本法》第63條「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」的衝突如何處理？