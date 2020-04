郭榮鏗被「DQ」競委會職　郭：當一國兩制被撕破，點會擔心公職？

立法會內務委員會歷經16次會議月仍未能選出正、副主席,主持内會主席選舉程序的公民黨郭榮鏗遭港澳辦及中聯辦點名譴責縱容民主派拉布,政圈盛傳若情況持續,中央將出手「DQ」郭榮鏗。對有政情專欄昨(27日)撰文,指有一名「民主派立法會議員」私下向傳媒表示,預料下周五( 5月8日)內會再開會時可進入選舉主席議程,暗示或會向建制派「鬆章」,今日多名民主派人士公批評,質疑陣營內有人向傳媒吹和風,為日後在內會「跪低」舖路。 郭榮鏗今(28日)於公民黨記者會上表示,他作為議員會繼續盡責按議事規則處理一切立法會職務,包括主持內會,會不偏不倚地做下去。他呼籲所有民主派同路人團結一條心,不要「捉鬼」、「搞分裂」,「我哋無咁樣嘅空間」。

郭榮鏗稱,作為議員會繼續盡責按議事規則處理一切立法會職務,包括如何主持內會,會不偏不倚地做下去。(梁鵬威攝)

政府公布競爭事務委員會新一輪任命,僅任職兩年的郭榮鏗不獲續任,是與他同期加入的所有委員中唯一不獲續任,有民主派質疑政府有意政治清算郭榮鏗。特首林鄭月娥早上出行政會議前回應事件,指政府法定機構及諮詢委員會的人事安排以用人唯才為原則。

對此,郭榮鏗笑指「我係咪人才,呢個唔係自己講嘅。」他重申,相信新任主席及委員會繼續做好工作,不希望其個人的任命事宜「政治化」獨立公營機構,僅表示自己非常開心過去兩年有機會參與競委會。

被問到會否憂慮政治事件影響民主派擔任公職的機會,郭榮鏗說:「當一國兩制被撕破、22條又唔理,民主派又點會擔心呢啲所謂公職? It will be the last thing on our mind.(這是我們最後才會想到的事)」

楊岳橋表示,內會戰役打了六個月,兩辦的強硬聲明劍指郭榮鏗,公民黨在如此前題下沒有任何退讓空間。(梁鵬威攝)

楊岳橋:絕不退縮

公民黨黨魁楊岳橋表示,內會戰役打了六個月,兩辦的強硬聲明劍指郭榮鏗,公民黨在如此前題下沒有任何退讓空間。他指無論在兩辦發聲明的事前或事後,公民黨在內會都積極發言,黨內議員發言共逾90次,時長6.5小時,其態度不會有任何改變,認為與其大家捕風捉影,不如繼續撐住內會。

楊岳橋又稱,明白選舉越來越近,「所謂消息人士,今日放一個消息,聽日放一個消息,會令大家好不安,我完全理解」,他強調公民黨絕不退縮,「頂到幾耐得幾耐。」