民陣召集人岑子杰：報告批評市民、記者　就是沒批評警察

去年6月起的反修例風波至今近一年，監警會今日（15日），發表《關於2019年6月起〈逃犯條例〉修訂草案引發的大型公眾活動及相關的警方行動》專題審視報告。報告共16章，中文版過千頁，英文版999頁，結論無提及是否應該設立獨立調查委員會。 民陣召集人岑子杰今日下午回應監警會報告，批評報告是警方的「公關報告」。

監警會批評大量人士報警 岑：有否問到是否真誠求助？

岑子杰認為，報告「撐警撐到出面」，指報告內容充滿偏頗，雖然沒有明顯分析，但用字經過精心挑選，記者、市民、消防都有批評，但就是沒有批評過警察、特首林鄭月娥和監警會自己。

他舉例，721元朗白衣人事件，有很多市民報警，但監警會批評是蓄意破壞「999」報案系統，反問監警會是否有問到報警人士是否真誠求助。

岑子杰又問，警方以橡膠子彈、布袋彈射向示威者頭部，但報告並沒有批評警察的行為，又指自己看到、傳媒拍到6月12日有女示威者呼籲警察不要再打人，但警察在不到1米距離向她發射橡膠子彈。他指報告放大示威者的行為，但談論警察使用武力的行為時卻以大環境去描述，雖然引用到大量圖片，但在描寫警察使用武力行為時卻「一張圖都無」。

岑子杰批評「警暴問題公關解決」，指報告是警察的公關報告。

預料林鄭指報告內容是真相 促成立獨立調查委員會

岑子杰被問到會否就報告作進一步行動，他預料林鄭會盛讚報告、及指內容是「真相」，至於進一步行動，他認為受疫情影響，政府必然會以限聚令去阻止市民走上街頭，岑指不希望走出來「捐錢」予香港政府，他認為報告內容偏頗，相信港人不會忘記五大訴求，以成立獨立調查委員會為目標，查出真相。

他斥警方以違反限聚令為由票控示威者，但疫情終會過去，民陣會在疫情過後再次發起和平遊行。

2020年5月15日，監警會公開反修例報告。（羅君豪攝）

該份監警會報告覆蓋了多個於反修例運動的重要事件。就6.12中信大廈事件險釀人踩人事件，監警會就此提出疑問，「問題是在當時情況下使用催淚彈是否有必要及恰當」，建議警方檢討持續使用催淚彈策略，評估替代方案的可能性，建議又提到，警方若認為有必要終止集會，應先與集會主辦單位商討，並給予足夠時間和指示，讓集會人士沿逃走路線離開。

至於7.21事件，報告引述警方講法指，白衣人聚集鳳攸北街期間，因沒有「破壞社會安寧或犯罪行為」，故沒有驅散。而此事件導致「警黑勾結」指控，指「傳言」甚囂塵上，因警隊沒有及早掌握機會澄清，令該指控成為日後示威各升級的口號。監警會報告又提到「8.31打死人」是謠言，但批評警方、消防處、醫管局和港鐵反應緩慢，延至10日後才闢謠，認為警方若能率先駁斥可阻止謠言在網上湧現，以及其後每月的「紀念活動」和示威衝突。

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