修例風波一周年｜七一闖立會改控暴動罪　王宗堯：不用太擔心我

去年7月1日，不少黑衣示威者下午起衝擊立法會綜合大樓，至晚上大樓內警察撤退，示威者隨後闖入大樓破壞。有指，律政司今日（9日）改控民間集會團隊發言人劉頴匡、港大學生會前會長孫曉嵐，藝人王宗堯等暴動罪。 劉頴匡及孫曉嵐都在facebook發文，表示接到律師有關通知，而王宗堯亦轉載相關報道間接承認事件。他在報道時寫道「大家不用太擔心我」，又形容改控罪的「高調動作」，是為了嚇走其他希望發聲的人。

王宗堯在facebook轉載改控暴動罪的報道，並叫大家不用太擔心他。（王宗堯facebook帖文截圖）

王宗堯下午3時許在其facebook轉載《蘋果日報》提到他及劉頴匡等人因為去年7月1日闖入立法會，將被律政司改控暴動罪一事，並撰文指「沒有暴徒，只有暴政」，又叫讀者不用太擔心他，雖然他未能代表所有人。王宗堯表示，他由去年9月30日被捕時已經清楚，在所有大日子之前，有如此高調的動作，目的都只是嚇走其他想發聲的人，並以此轉移焦點。

王宗堯續指，相信自己並不孤單，強調6月9日是屬於100萬香港人的日子，呼籲市民勿忘初衷，又指抗爭尚未成功，最後寫了反修例示威者常用的口號「五大訴求，缺一不可」。