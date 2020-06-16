新冠肺炎︳林鄭：疫情趨穩定　研放寬限聚令　食衞局今午將有公布

隨新冠肺炎疫情逐漸平穩，港府擬進一步放寬目前的防疫措施。消息指，目前食肆規管下，一桌只能最多8人的措施，將會放寬至一桌可坐12人，而食桌之間保持1.5米距離的要求將維持不變。新措施料於日內公布，方便市民在父親節時出外飯聚，同時振興食肆生意。 特首林鄭月娥今早(16日)出席行會前見記者，談及疫情時指，隨著疫情趨穩定，將研放寬限聚令政策，食衞局今午將公布最新情況。

林鄭表示，將研放寬限聚令，食衞局今午將公布最新情況。(李澤彤攝)

【10:20】中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌日前指限聚令作用不大，認為可取消。被問到為何不採納許的意見時，林鄭月娥指今次處理疫情有四位專家為政府提供建議，四人都在不同範疇給予中肯意見，但專家不是所有意見都一致。她上周與四位專家就放寬限聚令會面，會上同樣未有一致意見，不是一個人說了算，「我講咗都唔算」，當局會研究找出最好最符合現實的做法。

另外，被問到能否保證香港傳媒在國安法通過後不會被以言入罪，以及如何評價鄭若驊指國安法條文全部依照普通法行文是不切實際的講法。林鄭月娥回應指，在國安法草案未出台前，要探討某一條文或情境是強人所難。她指雖然國安法是內地制定的全國性法律，但不等於會完全違反港人重視的法律原則。

林鄭月娥引述國務院港澳辦副主任鄧中華昨日致辭中所講，指雖然中港兩地法律制度和司法體制存在較大的差別，但內地刑事法律制度所遵循的原則和香港相差不大，包括無罪推定、保障犯罪嫌疑人和被告人辯護權等原則。相信這個亦是律政司司長在網誌想表達的意思。希望市民不需要過份擔心，強調最終執行的主要仍是香港的機構。

【10:07】港澳辦副主任鄧中華昨日出席《基本法》研討會時表示，國安法之下，絕大部分執行工作由特區完成，但中央也要保留在「極其特殊情況」下直接管轄的權利。被問到何謂極其特殊情況，林鄭就指人大正在進行有關全國性法律的制定工作，未有詳細條文無法評論。但她強調，國安法保障的並非只有香港的安全問題，更是要加強能力保障全國安全的問題。

鄧中華又指國安法「具有不可挑戰的地位和權威，任何香港本地法律均不得與該法相牴觸」，有意見擔心等於凌駕基本法及人權法對港人人權及自由的保障。林鄭重申，王辰宣讀草案時強調5大基本原則，包括依法辦事、保障港人合法權益等。她續指，《國際人權公約》 所仔障的各方自由，亦受制於國家安全，所以國安的重要程度是有根本性及凌駕性的存在。

將研放寬限聚令

限聚令於6月18日屆滿，林鄭指顧慮到本地消費的情況，加上疫情趨穩定及市民熱切重展社交活動，透露有放寬社交限制的打算，但並不會完全取消，因北京等地仍現本地個案，香港亦未能提升病毒檢測水平，仍有一定風險。食衛局今午會有公布。

重申國安法立法工作合憲合法、合乎情理、不容置疑

【09:59】林鄭又指，現時香港要求穩定，不然本地情況會再惡化。中央決定制訂港區國安法，因為眼見香港社會過去一年受到的衝擊，希望堵塞國安缺口，建立更健全國安制度和執行機制。她呼籲，近日仍用一向手段，「妖魔化、污名化」國安法的反對人士「停手」，這樣做是與香港廣大市民為敵。

她指，這是一條全國性法律，人大常委會未公布條文前難以評論，但聽到近日本地和外國的反對聲音後，認為全部沒有根據。

其一，她認為立法完全合憲合法，因立法是中央事權，不會讓地方政府制訂，香港有特殊性，《基本法》第23條反映中央對特區信任，要求自行立法，但不等於中央放棄事權。今次是以國家最高法律，即憲法為依據；由全國最高權力機關，即全國人大制訂，符合基本法相關要求。其合憲合法是不容置疑，批評的外國人士亦應看看，自己是如何維護國家安全。

最後，她指自5月28日人大通過立法後，中央政府不斷聽取意見，她和特區政府主要同事，都不斷反映意見，相關工作會繼續做，希望立法可順利完成。

林鄭向記者表示，保就業計劃用得幾好、用得幾盡。(李澤彤攝)

【09:56】林鄭指，除透明度外，政府也有監察的權力，因此保就業計劃的代理人，會以抽查形式審核資料，並將經驗放在籌備第2期申請上，涵蓋今年9月至11月，爭取在7月至8月初接受申請，希望香港失業情況不會惡化。

林鄭料今午公失業率會上升 籲留意升幅是否有放緩

她指，今日公布3、4、5月的失業率，幾可斷言一定會升，但相信已沒有上一次的升幅那麼誇張；此外，因失業領取綜援的個案，今年2月頭起大幅上升，3月按月上升10.9%，4月按月升24%，5月按月上升1.4%，情況已有所放緩，目前總數為18,427宗，希望今次衰退和失業問題，不像沙士時那麼差。

林鄭又透露，隨著疫情穩定，可以有進一步放寬社交距離的措施，周日起派發10,000元計劃也會接受申請，整體經濟或許會有改善。

第二批成功申請保就業僱主 明收通知

【09:48】行政長官林鄭月娥在開場發現是首先交代抗疫防疫基金保就業計劃第一期申請進度，共收到168,799份雇主申請，來自自僱人士申請有259,860份。

政府最初估計合資格申請雇主有27萬，但扣除部份餐飲業雇主另外申請行業類別資助，以及剔除部份同時有強積金及職業退休計劃戶口人士的申請，最新評估合資格雇主人數256,000名，收到申請佔合資格雇主66%，約三分之二。

另外，政府已經向首批25,500名雇主發放總額約48億元的工資補貼。而第二批申請有34,000名雇主，當中98%屬中小型規模企業，合共可以取得66億元工資補貼，他們將會於明天開始通知，未來數日可取得款項。而第二批申請的30,000名自僱人士，合共可申領2億2500萬元補貼，亦在同樣時間取得資助。

林鄭月娥表示，以上兩批完成的申請總共有59,500名雇主，涉及雇員49萬人，涉及總工資補貼114億元。換言之，每名受惠雇員可在六月至八月期間共獲政府提供平均工資補貼23,200元，接近政府定下為每名雇員提供不多於每月$9,000的工資補貼上限。她認為計劃「用得幾好幾盡」。

林鄭表示，未來政府會盡快完成在第一期收到的其他申請，當中涉及11萬名雇主及超過20萬名自雇人士；其次會在下星期公布首批已經領取保就業工資補貼雇主名單，日後每批雇主名單都會在網上公布。她呼籲市民不要以「污名化」態度看待雇主，指他們在艱難時期提出申請是為與雇員共渡時艱；另外政府亦會對保就業計劃代理人抽查，核實雇主提供資料真確性；最後她透露，第二期申請涵蓋時間為今年九月至十一月，政府爭取於今年七月或八月初開始接受申請。

林鄭月娥。（資料圖片/盧翊銘攝）

上週二（9日），特首林鄭月娥已表示，按現在持續穩定的疫情和不斷提升的病毒檢測量，預計稍後可進一步放寬某些社交距離措施，並在風險可控的前提下，逐步取消入境限制和14天強制檢疫的規定。

據悉，行政會議今日將討論有關放寬限制的安排，之後將調整防疫措施，公布將餐飲處所的同枱人數上限，由現時的八人放寬至十二人，而其他的規定大致維持不變。

政府上次公布放寬食肆限聚措施為5月5日的政府防疫記者會，當時正是5月10日母親節之前。措施推出後，便利不少家庭在母親節當日外出用餐。至於今次在6月16日討論有關措施，則剛好在接下來的週日（21日）父親節之前，料可進一步便利家庭當晚外出用膳。