譚得志被捕　陳文敏：引用過時條例限制自由　趨勢似步入警察社會

人民力量副主席譚得志昨日（6日）涉嫌發表煽動文字，遭警方以《刑事罪行條例》拘捕，警方稱其言論引起憎恨及藐視政府的情況，部份字眼同時引起民間不滿。 香港大學法律學院公法講座教授陳文敏今日（7日）形容條例過時、字眼廣泛，正常及合理政府不會檢控，但現時難以常理推斷港府做法。他稱條例始於殖民地高壓統治年代，政府自六七暴動後盡量避用，因百年前對言論自由的理解，難以被今日社會所接受，法律界亦一直要求修改。 陳文敏預料案件或會不了了之，但已對當事人構成滋擾，亦影響社會評論氣氛。他直言警方引用過時條例限制自由，似是步入警察社會的趨勢，若政府只向反對政府的人行使檢控權，是收窄自由的做法。

港大法律學院公法講座教授陳文敏。（資料圖片）

譚得志涉干犯《刑事罪行條例》第200章第10條被捕，國家安全處高級警司李桂華昨指，譚的言論主要由兩方面構成煽動文字罪行，包括引起憎恨及藐視政府的情況，部份字眼同時引起民間之間的不滿，惟國安處調查後認為，以刑事罪行條例拘捕較適合。

陳文敏：條例始於殖民地高壓統治年代 百年來對言論自由的解釋已有演變

港大法律學院公法講座教授陳文敏在商台節目《在晴朗的一天出發》認為，該條例的前身始於殖民地高壓統治的年代，最早於1914年已訂立，歷經幾次修改，在六七暴動之後政府走向開明，已盡量避用，加上其後香港人權法案及基本法生效後，對言論自由有保障，故即使去年中西區區議會主席鄭麗琼涉干犯此例被捕，最終亦是不了了之。

他續指，一百年前法例對言論自由的解釋已演變，難以在今日社會中接受，在言論自由的社會，市民可對政府批評，但不能保證大家可文質彬彬地提出批評。他又指，條例的法律字眼太闊，法律界一直認為需要修改該條例，他舉例指條例中提及構成罪行須引起對政府的「憎恨」、「藐視」、「離叛」等，似乎需涉及煽動判亂，意圖引起有人作行動，用暴力方法達致後果才可罪成。

倘支持政府就「講乜都得」 或步入警察社會

陳文敏他相信，案件不了了之機會較大，正常、合理政府不會檢控，但坦言政府現時做的事難以常理推測。他又認為今次事件的影響大於單一判決，警方即使最終不起訴，已對當事人構成滋擾及壓力，亦會令其他人對很多事情自我修飾，社會評論氣氛受影響令人擔憂。政府如何行使檢控權亦是關鍵，若支持政府的人「講乜都得」，反對政府的人則每事檢控，令市民不安之餘，加上警方引用過時條例限制自由，似有步入警察社會的趨勢。

陳文敏相信香港法院仍有足夠空間解釋該條例，定罪料需有較高的門檻。被問到若人大常委會介入解釋法例的後果，陳文敏稱解釋刑事條例仍是香港法院的權限，亦需同時符合香港人權法案，直言人大「夾硬嚟」的話，是將很多自由正式廢除，引起的迴響亦將更大。