譚得志被捕｜殖民古法再激活　煽憎恨政府可入罪？學者：定義太廣

人民力量副主席譚得志（快必）今日（9月6日）被警察國家安全處上門拘捕，警方指他涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條，發表煽動文字。《刑事罪行條例》第10條所列的煽動罪，是六七暴動後的產物，條例生效至今已近50年，對上一次修訂已是1970年。警方今年3月曾引用此例，拘捕中西區區議會主席鄭麗琼。 港大法律學院首席講師張達明認為，條例本身的涵義極為廣泛、含糊，按照今次警方拘捕行動的邏輯，客觀上可能導致日後「批評政府即犯法」，情況令人擔心。行政會議成員、資深大律師湯家驊則指，法例不會「過時」，如果言論本身涉及煽動不同社會群體之間的仇恨，是會受到相關法例規範。

國家安全處高級警司李桂華於記者會表示，被捕男子於6月底至8月期間曾舉行共29次講座。（黃偉民攝）

「煽動罪」原針對憎恨女皇陛下行為

國家安全處高級警司李桂華向傳媒簡報期間提到，譚得志是因《刑事罪行條例》第10條，涉嫌發表煽動文字被捕。原因有二：一、發表煽動性言論，引起對政府的憎惡和藐視；二、發表文字引起民間的不滿。至於為何是由國安處執法，李桂華解釋，一開始確是循國安法調查，審視對方有否分裂國家的行為，但經過調查及徵詢律政司意見後，認為以《刑事罪行條例》第10條作拘捕較合適。

《刑事罪行條例》第10條列明，任何人——

(a) 作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為；或

(b) 發表煽動文字；或

(c) 刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製煽動刊物；或

(d) 輸入煽動刊物（其本人無理由相信該刊物屬煽動刊物則除外），

即屬犯罪，第一次定罪可處罰款$5,000及監禁2年，其後定罪可處監禁3年；煽動刊物則予以沒收並歸予官方。

《刑事罪行條例》第9條「煽動意圖」罪行，亦是六七暴動後的產物，主要針對當時反英殖左派的行為。至於何謂「煽動意圖」，第9條提到包括「憎恨或藐視女皇陛下本人」、「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」、「煽惑他人使用暴力」等。

法例回歸後久未動用，至今年3月，民主黨鄭麗琼因分享一名涉嫌射盲印尼女記者警員的資料，被警方以《刑事罪行條例》第9條及第10條拘捕。今次譚得志被捕，是警方一年內第二次動用「煽動罪」拘捕政治人物。

張達明認為，是次拘捕於政治上產生「以言入罪」的客觀效果；湯家驊不同意。（資料圖片）

張達明：批評政府或已違法

張達明指，第9條及第10條「煽動罪」制訂時，《香港人權法案條例》尚未制訂，《基本法》內有關人權保障的內容亦未出現，內容相當有可能不符人權的保障。因此2014年佔中事件後，有建制中人要求律政司動用「煽動罪」起訴相關人士，律政司最終沒有聽從，相信其中一個重要原因，正是條例極有可能不符人權保障；法庭詮釋這類法例時，也不能單從法例的字面解釋，而需要視乎實際情況，如有沒有煽動嚴重的暴力行為等極端情況。

至於李桂華提及的兩大拘捕理由，包括引起憎恨及藐視政府的情況、部分字眼同時引起民間之間的不滿，張達明認為，涵蓋範圍十分廣泛、含糊。他擔心以今次拘捕行動的標準，客觀上容易營造出一種效果：日後批評政府都會被視為違法、以言入罪。他又指，警方稱拘捕行動有徵詢律政司意見，而律政司工作近年已多次被指政治化，再加上今次拘捕理由難以理解，令人質疑律政司是否「有少少重寫咗香港法律」。

湯家驊：法例不會「過時」

湯家驊則指，法例是不會「過時」的，《刑事罪行條例》本身就是香港法例的一部分，個別條文是否符合人權保障，視乎個別案件內容。他強調，人權和自由的保障，完全可以因應社會安全，作一定程度的立法規管，例如當言論涉及推動仇恨，令社會不同群組之間產生敵視等，法例一樣可以處理，《公民權利和政治權利國際公約》對自由的保障也不是絕對。

至於警方今次拘捕的理由，會否太過含糊，湯家驊指司法程序期間不便討論案情。不過，他指暫時看不到「批評政府」會引起社會不同階層仇恨不滿，不擔心有「以言入罪」情況。