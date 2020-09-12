曾斥醫生扮專家　張宇人：與張竹君對於除戴口罩理解有誤會

撰文：劉錦華
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早前政府宣布放寬食肆每枱用膳人數至4人，惟酒吧、卡拉OK及夜總會等場所仍然未開放，飲食界建議要求容許客人只在飲酒時才可除口罩，衞生防護中心主任張竹君指不斷拉低口罩做法更高危，張宇人回應稱不覺風險更高，指業界建議可保障客人健康。他自言不會作點名批評，但斥「呢班醫生無人識計風險」。
張宇人今日（12日）再開腔回應事件，指雙方可能有誤解，澄清業界是建議客人在聊天時戴口罩，如果喝酒期間很頻密地不停除下口罩當然是沒有意思。張宇人反問「又除又戴口罩」與直接不戴口罩，哪一樣風險更高，若果專家覺得「又除又戴口罩」較高風險，業界就不推行。
張宇人今日（12日）再開腔回應事件，指雙方可能有誤解，澄清業界是建議客人在聊天時戴口罩，如果喝酒期間很頻密地不停除下口罩當然是沒有意思。（資料圖片／羅君豪攝）
張竹君昨日（11日）亦有回應事件，指自己並非戴口罩的專家，但不要觸摸口罩的外面，以及摸完要立即洗手是常識。前香港天文台台長林超英早前亦於社交網站批評張宇人言詞「囂張無禮」，認為張作為行政會議成員，竟然「公開拆政府的台」、侮辱行政體系人員，打擊公務人員士氣，並就此事去信行政長官，要求把張宇人撤走其行政會議成員的職位。
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