曾斥醫生扮專家　張宇人：與張竹君對於除戴口罩理解有誤會

早前政府宣布放寬食肆每枱用膳人數至4人，惟酒吧、卡拉OK及夜總會等場所仍然未開放，飲食界建議要求容許客人只在飲酒時才可除口罩，衞生防護中心主任張竹君指不斷拉低口罩做法更高危，張宇人回應稱不覺風險更高，指業界建議可保障客人健康。他自言不會作點名批評，但斥「呢班醫生無人識計風險」。

張宇人今日（12日）再開腔回應事件，指雙方可能有誤解，澄清業界是建議客人在聊天時戴口罩，如果喝酒期間很頻密地不停除下口罩當然是沒有意思。張宇人反問「又除又戴口罩」與直接不戴口罩，哪一樣風險更高，若果專家覺得「又除又戴口罩」較高風險，業界就不推行。