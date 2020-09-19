明日大嶼｜鍾國斌承認填海對儲備有壓力　譚文豪稱非前期研究時機

財政司司長陳茂波日前表示，計及兩輪防疫抗疫基金措施，今年預算案的各項措施，以及防疫抗疫基金新一輪措施，涉及金額合計超過3000億元，又指2020至21年度的綜合赤字增加至超過3000億元，財政儲備則降至約8000多億元，相等於約12至13個月政府開支，接近2003年SARS後的水平。 涉約5.5億元的「明日大嶼」填海興建中部水域人工島前期研究撥款，排在明年立法會財委會會議議程最後一項。公民黨立法會議員譚文豪今日（19日）出席一個電台節目時質疑，明日大嶼計劃能否以6000億元「埋單」，認為最後或需要過萬億元完成，又質疑計劃能否獲利，又指港府出現財政問題，預計未來幾年稅收減少，第三輪防疫抗疫基金「救自己人都要慳住使」，認為現時非作前期研究的時機，相信市民會寧願將該5億元放在防疫基金。 自由黨黨魁鍾國斌出席同一節目時表示，預計未來兩三年政府收入不會多及出現財赤，若將一大筆錢投資到基建或填海，對財政儲備有很大壓力，但他認為現時政府只是用5億元做前期研究，認為應透過前期研究得到數據以作最終決定，故此支持通過前期研究撥款。

譚文豪認為，第三輪防疫抗疫基金「救自己人都要慳住使」，認為現時非作前期研究的時機，相信市民會寧願將該5億放在防疫基金。（余俊亮攝／資料圖片）

譚文豪表示即使做前期研究，明日大嶼耗資下限亦需要5、6000億元，又指過去超支的大型工程項目都有做前期研究，認為項目會否超支及有否做前期研究是兩件事，故此認為毋須通過前期研究撥款。鍾國斌則表示，港府現剩下8000億元財政儲備，加上預計未來數年財政收入減退，明日大嶼計劃「事實上未必做得到」，但認為前期研究能夠得到確切數據，可以得知投資及收入比例，投資6000億元是否真的完成得到，沒有可能的話「會叫佢收工」。他又認為，政府除了要處理目前問題外，亦要有長遠計劃，否則並非是有為政府做的事。

譚文豪提到，明日大嶼計劃的前設是香港未來的人口達致822萬，但認為在港區國安法下多了港人打算移民，而內地人借單程證來港定居的意欲下降，認為要重新思考未來土地需求。鍾國斌則表示，現時不知未來香港的人口結構，所以要做前期研究參考更多數字數據，再研究未來如何投資基建，如果不值得做可以放棄計劃。

譚文豪又指，香港不是沒有土地而是政府沒有善用土地，舉例政府於新界預留約900公頃予原居民建丁屋，質疑是否一定要以明日大嶼方式增加土地供應。譚文豪批評政府一直以最方便的方式覓地，因為填海不會傷害既得利益者，形容是「繼續錯落去」。

鍾國斌舉例，現時將軍澳大部份地方都是填海得來，認為當日如果沒有此決定，將軍澳「50萬人住係邊度？」而原居民則受基本法保障，政府任何動作或會遭受司法覆核挑戰，耗時或要10年。

民建聯立法會議員劉國勳認為，政府除了應付目前疫情，同時亦要著手未來。他指過去政府沒有土地儲備，用兩屆政府的工作「都追唔返遺失的時間」，認為香港土地短缺遠超於1200公頃此數字，港府要為未來可持續土地儲備作工夫。

劉國勳認為，明日大嶼雖然耗資幾千億元，但是每年投資幾百億元，亦可以嘗試發債或以公私營合作等方式集資，不一定要使用財政儲備。劉國勳亦強調明日大嶼計劃會有收益，假設島上有150公頃土地用作私人商業用地，就會得到最少幾千億元收益。鍾國斌則表示，每個發達經濟體系都會借錢發債，認為是其中一個融資方案。他稱兩三年後可以參考機場第三條跑道工程最終的融資結果再作決定。