【明日大嶼】疫情影響經濟　 綠色和平：再推計劃11年內掏空庫房

政府在2018年《施政報告》公布「明日大嶼」計劃，提出填海1,700公頃，工程造價初步估算為6,240億。 綠色和平今日（15日）聯同冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，發佈《明日大嶼對香港財政的影響分析》報告。他們指，受疫情等因素影響，本港經濟面對內憂外患，政府若推行「明日大嶼」填海計劃，以最保守的方法估算， 恐11年內會耗盡財政儲備。

↓明日大嶼計劃概況↓

報告根據政府2014發布的長遠財政計劃工作小組報告所使用的收支推算模型，並參考經濟及統計分析的常用方法，劃分四個支出假設及五個收入情境，並加上抗疫措施開支，計算政府2019/20年至2041/42年度收支，從而推算40個本港未來公共財政狀況。

庫房或會在2031/32年耗盡

關焯照指出，全部推算結果發現，結構性財赤問題已逼在眉睫。即使以最保守的政府支出假設及較高的收入情境，將「明日大嶼」成本攤分十年計算，庫房或會在2031/32年耗盡，屆時或要舉債維持公共開支。

政府曾表明，本港2020/21年度財政赤字預計達2,900億元。關焯照指出，首4個月赤字已達1,800億元，較去年同期多。他預料，疫情會影響本港經濟至明年第一季，相信實際赤字會更多，料或衝破3,000億元。

報告其中一個推算結果亦發現，政府2041/42年的債務水平可達14萬億元，相等於現時本地生產總值（GDP）三至四倍。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照、綠色和平資深項目主任連佩怡。（王潔恩攝）

質疑賣地收入能否達至預期

政府曾估算，「明日大嶼」料帶來7,000億至1.1萬億元賣地收益。不過，關表示，香港人口在2042/43年會負增長，加上人口老化，料對房屋需求會減少，質疑賣地收入能否達到預期。

促先發展棕地

綠色和平指，根據早前的調查，棕地造地成本只需約333億元，估計已可興建相若單位數目，即可至少提供13.9萬伙。綠色和平資深項目主任連佩怡又指，「明日大嶼」破壞生境，促請政府優先發展棕地，撤回「明日大嶼」。

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