明日大嶼 ｜香港民研：五成港人反對擱置計劃　四成市民支持擱置

涉約5.5億元的「明日大嶼」填海興建中部水域人工島前期研究撥款，排在內屆立法會財委會會議最後一項議程。而財政司司長陳茂波日前表示，2020至21年度的綜合赤字增加至超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元。 香港民意研究所今日（25日）發表有關「明日大嶼」的民意調查報告，調查於本9月21日至24日進行，於網上訪問了5,971名自結組群成員並再加權處理。調查結果顯示，有41%受訪市民支持擱置「明日大嶼」計劃，反對擱置的有50%。

本土研究社成員陳劍青認為，是次調查結果反映政府不能凝聚共識，指表示「不知道」或「很難說」的受訪者佔整體數字小數，說明公眾對計劃有明確意見，「明日大嶼」是相當具爭議性的項目。（香港民意研究所直播截圖）

政府無法凝聚共識 顯示明日大嶼相當爭議

若以政治陣營劃分，有61%民主派支持者表示，支持擱置「明日大嶼」計劃，而反對擱置的民主派支持者則有37%。非民主派支持者當中，支持擱置的有22%，反對擱置的有62%。

本土研究社成員陳劍青認為，是次調查結果反映政府不能凝聚共識，指表示「不知道」或「很難說」的受訪者佔整體數字小數，說明公眾對計劃有明確意見，「明日大嶼」是相當具爭議性的項目。他指來年政府只有兩個選項，一是重新研究其他可行的土地發展計劃，或者「數夠票」就強行通過「明日大嶼」前期研究撥款。

陳劍青又提到，政府近月用新策略推銷明日「明日大嶼」，稱以發債模式推動人工島及相關基建。他認為市民未必充分理解發債如何減低6,000億元的發展成本，認為市民需要時間消化發債此倡議。陳劍青強調，發債模式只是將庫房付錢，變為由市民或用家付出，認為如果未來對「明日大嶼」的發債模式有更清晰及成熟的討論，屆時民意或會變動。