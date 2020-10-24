香港深圳大灣區內互相競爭？　陳家強：經濟體競爭非零和遊戲

國家主席習近平上周出席深圳經濟特區建立40週年慶祝大會上，發表重要講話，提到深圳是大灣區建設「重要引擎」，令人猜想香港在國家及大灣區的地位是否下降。 財經事務及庫務局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強在港台節目《香港家書》上表示，很多人經常將香港及深圳作對比，他指出對比不是問題，但總不能把經濟體競爭看成一個零和遊戲，認為會忽略經濟發展產生的協同效應。

國家主席習近平於10月14日在深圳經濟特區建立40周年慶祝大會上，曾提出「深圳是大灣區建設的重要引擎」。（資料圖片）

陳家強表示，中央政府提出的粵港澳大灣區計劃，和深圳的定位，是具有很高的戰略意義，過去40年深圳的發展成績有目共睹。它從一個加工業中心，變成一個世界工廠，再變成中國的高新科技重要基地，孕育了不少具有國際競爭力的企業，標誌着中國從倚賴國外科技走上自主創新的路。

陳家強說，中央政府以戰略思維看國家發展，認定要繼續提高自身創科能力，建立在國際上有影響力的科技強國。要達成這個目標提出粵港澳大灣區計劃，強調制度改革，讓生產要素如人材和土地更有效發揮作用，提高經濟效益，還強調對外開放，歡迎國際資金和人才進入大灣區。

香港金融中心仍會保持重要作用

對於有人關心深圳發展金融業，香港的金融中心作用會否減退？陳家強相信，香港的金融中心仍然會保持重要作用，「我們是一個國際金融中心，與內地的金融中心相輔相成，深圳及其他內地城市發展金融，因要調動國內龐大的資金去支持創新企業，但中國企業也有向國際集資的需要，這便是香港國際金融中心扮演的角色」。他強調，粵港澳大灣區的成立只象徵香港的金融中心角色只會越來越重要。

陳家強認為，香港最應該擔心的，不是香港會不會比其他城市取代，也不是國家是仍否看重香港，而是在大灣區高速發展的過程上，我們有什麽角色？除了我們國際金融中心地位外，在很多經濟範圍我們還有競爭力嗎？他強調，香港不是全無條件的，習近平兩年前便表示香港科技發展是國家發展重要一環，支持香港成爲國際創新科技中心。

香港擁國際知名研究大學 配合深圳生產力達產學研合作

陳家強表示，香港擁有國際知名的研究大學，只要有策略，是可以以香港的研究，配合深圳的生產力，達到產學研合作。但他認為，若香港要考慮將來年輕人的前途時，「就要問我們的教育制度能否配合高新科技行業的需要，我們的青年人將來還有沒有競爭力，我認為這個才是最主要的問題」。對於有人擔心香港被規劃，陳家強強調，現實上在一國兩制下香港有充分自主發展經濟，香不用向國家拿政策來作制度改革，「我們的挑戰是要克服我們的保守態度，敢想敢做」。