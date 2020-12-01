網傳許智峯被列「北京黑名單」身處丹麥　許: 公務行程周五返港

港府上月根據全國人大常委會決定，撤銷公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名立法會議員資格，15名民主派議員隨即宣布總辭，當中包括民主黨許智峯。 今晚網上突然傳出有案在身的許智峯現身丹麥機場，更有指他是向外尋求庇護，但據悉許智峯今次是公務外訪丹麥，並已獲法庭批准，許智峯向《香港01》證實，11月30日（周一）啟程前往丹麥，出席公務採訪行程，將於本周五返港，本身已按規定，離港前72小時知會法院。 他又表示，由於旅客抵達丹麥後毋須隔離，自己抵達後已隨即展開公務採訪行程。

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本周五返港 已按規定離港前72小時知會法院

許智峯現時身負數項控罪，其中他與黨友林卓廷在去年7月「光復屯門公園」事件中，同被控妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪，控方上周曾以兩人不再是立法會議員為由，要求頒令兩人交出旅遊證件，但被區域法院首席法官拒絕，批准兩人繼續以原有條件保釋。

有網民今晚在討論區轉貼丹麥國會議員Uffe Elbaek的Twitter帖文，為當地傳媒的一篇報道，可見許智峯當時身處丹麥機場。該報道稱許智峯已被列入「北京黑名單」，此行或會影響中丹關係。Uffe Elbaek則在帖文中歡迎許智峯訪丹麥，又表示會盡力保證他的安全。

許智峯回應《香港01》查詢時表示，是次訪問行程由11月30日至12月4日，有關行程談及氣候轉變，前往丹麥毋須隔離，回港後則需隔離14日。

許智峯表示，於11月26日出庭時，控方曾提及其外訪的申請，最終法官指只要他出發前72小時通知法庭及警方即可。