周庭撰文述還押生活　睡鐵板床曾冷醒：度日如年，視作磨練

法庭早前就去年6月21日包圍警總案，判認罪的前香港眾志黃之鋒、周庭及林朗彥處以監禁，分別判囚13.5月、10個月及7個月。報道指，周庭向高院申請保釋等候上訴，法庭已排期下周三（9日）處理。 另外，周庭的社交媒體專頁刊出她在囚等候判囚期間寫的公開信，提到判刑翌日是自己的24歲生日，擔心不能適應監禁生活，也怕生日要在鐵窗中度過。她亦提到，在大欖女子懲教所等候判刑期間天氣轉冷，睡鐵板床即使蓋上床單還是很冷，曾試過清晨被冷風吹至睡醒。 周庭強調相信在當下社會環境中需要經歷甚多，還有更多的痛苦和犧牲，但她視之為磨練的過程，願社會早日獲得公義，當時亦希望能在牢獄外度過生日。

周庭的公開信題為《寫在生日前的公開信》，提到11月27日執筆之時是她在大欖女子懲教所第五天，她亦在文章底下附上日語版注明是「生日前寫給大家的信」。周庭形容自己當時在收押所內「度日如年」，日常生活多是摺被、看電視、看書和寫信。周庭指自己還柙時有很多難受的時刻，既對判刑感到不安，亦時常感到孤單，想念對外界的人。

由於寫信時快將生日，周庭本來在網上招募禮物，打算趁生日前拍短片將禮物「開箱」，但現在不管生日、工作、開箱都沒了，只剩下法庭文件和等待判刑的不安。

只有每天開燈關燈、早晚香港電台廣播的時間才知道時候

周庭提到，由於天氣轉冷，牢房的鐵板床即使蓋上床單，還是很冷，她已開始穿羊毛內衣禦寒，但某夜凌晨約4時還是被冷風冷醒了，要再穿上外套才繼續半睡半醒地休息多近兩小時。

周庭指，收押所裡沒有時鐘，只有每天開燈關燈的時間、早晚香港電台廣播的時間才知道時候，或者向懲教署職員查詢。她表示自己很在意時間，因為下午是探訪時段，黃昏是收信的時間，兩者都讓她有所期待。