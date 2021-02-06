國安教育｜外媒關注新框架　《彭博》：反修例後最大教育改革動作

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-06 15:19

教育局日前向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇。教育局局長楊潤雄表示，初小需認識港區國安法相關罪名，而學校有責任讓學生了解「國家安全」。 不少外媒均有報道事件，其中《華爾街日報》發表題為「香港指示小學生上國家安全課程」的報道，提到香港學童自6歲起被安排學習國家安全，反映中國意欲加強控制年青人思想。另外，《彭博新聞》在報道中形容，今次是特區政府自2019年反修例示威之後，在改革教育制度上的最大動作。

楊潤雄表示，從小學開始建立國家安全概念可培養學生自覺負起維護國家安全的責任，讓他們認識國民身份及國家範圍等。。(張浩維攝)

本身是通識科教師的教協副會長田方澤接受《金融時報》訪問時亦形容，國家安全教育課程框架「極度周密」，又認為政府並不信任學校，破壞師生關係。

楊潤雄昨日（5日）出席立法會會議後表示，從小學開始建立國家安全概念可培養學生自覺負起維護國家安全的責任，讓他們認識國民身份及國家範圍等。

至於通識科改革課程框架，楊潤雄表示新科目有國民教育元素絕對正常，因為認識國家發展、香港憲制地位、培養國民身份認同，一直是中小學課程的宗旨。至於新科目是否叫「國民教育科」，楊潤雄僅說目前正諮詢社會意見，現時未有定案。