港台或變政府宣傳機器？李立峯：料整頓工作不會停

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-20 07:00

香港電台管治及管理檢討報告今日（19日）出爐，政府指港台管理出現多項問題，包括編輯管理制度存缺失、問責意識薄弱、人事管理有不足，以及投訴機制欠透明等。廣播處處長梁家榮同日亦提早解約，由民政事務局副秘書長李百全接任。 中大新聞與傳播學院院長李立峯接受《香港01》訪問指，港台接連出現包括政府檢討報告、廣播處長更替、蔡玉玲及利君雅事件等不尋常變動，加上今時今日的政治氣候與十年前鄧忍光空降的時代不同，予人感覺政府有意強力箝制港台。他相信，有關的整頓工作不會停止，但坦言難以預計政府下一步行動。

政務官較重視行政體制 難預計政府下一步行動

李立峯接受《香港01》電話訪問時表示，今次並非史上首次有零傳媒經驗、空降的政務官「坐正」廣播處長，現職政制及內地事務局常任秘書長的鄧忍光，在2011年9月15日至2015年8月6日期間，亦曾執掌港台。李立峯認為，由非媒體人接任處長，對傳媒的熟悉程度有所不同，政務官則較為重視行政體制。

李立峯又稱，現時政治環境與十年前有所不同，在經歷連串爭議性事件後，予人感覺政府有意箝制港台，預料未來整頓工作不會停止，但坦言難以預計政府下一步行動。

料港台將更難製作針砭時弊節目

至於港台未來的角色，李立峯表示根據政府及建制派的說法，均希望港台應多向市民解釋政策，相信港台日後會有一定壓力。但他指出，「港台過去幾廿年有做宣傳角色，例如警訊等，只是比例、形式問題有別」，相信港台日後將越來越難製作針砭時弊的節目。

投身傳媒是不少年輕人的志趣，港台事件會否有影響？李立峯續指，年輕人在選擇工作時會有不同考慮，尤其在專業界別上，當有個別行業面對大挑戰時，或予人感覺要守住專業主義將越加困難，影響大學畢業生出路選擇。