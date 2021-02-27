【兩會2021】人大兩會3月初召開　港政界關注疫苗證書及通關安排

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-02-27 20:50

十三屆全國人大四次會議將於2021年3月5日在北京召開，而全國政協十三屆四次會議則於2021年3月4日在北京召開。香港多個人大代表及政黨早前皆提出不同的建議，《香港01》整理了各大政界人士的提案。

民建聯一眾人大代表及政協委員將提出22項建議及提案，包括豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫、允許身在內地的港人到深圳接種國產疫苗及放寬內地個人所得稅計算方法等。（民建聯網站照片）

民建聯：豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫、放寬內地個人所得稅

民建聯就多項推動兩地合作與國家發展的議題提出四大範疇的建議和提案，如豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫，以便早日恢復正常跨境往來；豁免港人因疫情滯留造成額外的個人所得稅負擔，並放寛計算方法；打造大灣區中醫藥醫療康養中心，以及允許香港中醫師在內地執業等。

經濟方面，民建聯建議容許港澳居民在內地銀行設立購買房屋專用帳戶，只供支付房款之用，以及將香港「轉數快」與內地的網上實時轉帳支付系統對接，建立跨境快速支付系統。

國情教育方面，建議邀請內地部門為香港編撰國防教育及外交知識的方向性框架，加強國情教育。

經民聯的港區人大代表、全國政協委員提出17項提案。該黨政協委員聯合建議中央設立中港認可的「疫苗通關通行證」，為香港市民接種疫苗提供誘因，重啟兩地人員往來。（資料圖片／歐嘉樂攝）

經民聯：設立中港認可的「疫苗通關通行證」

經民聯的港區人大代表、全國政協委員提出17項提案，聯合建議中央設立中港認可的「疫苗通關通行證」，為香港市民接種疫苗提供誘因，重啟兩地人員往來。此外，經民聯建議擴大、優化大灣區「港人港稅」政策、推動大灣區電子支付系統互聯互通、發放「大灣區通行證」予在港外籍人士，方便他們到大灣區進行科研或商務交流。

工聯會建議提出放寬檢疫安排，讓已接種疫苗並有抗體者，到內地毋須隔離檢疫14天。（資料圖片）

工聯會提議已接種疫苗並有抗體者 到內地毋須隔離檢疫14天

工聯會建議提出放寬檢疫安排，讓已接種疫苗並有抗體者，到內地毋須隔離檢疫14天，相信有助提升疫苗接種率。工聯會又提出中港兩地文書互認，如政府的死亡證、婚姻證及「未婚證明書」等，放寬兩地共用。

此外，工聯會建議中央政府推動大灣區「共同家園」，籌備區內「9+2」城市中華文化交流，推動香港的國民教育，令學生對國家歷史有準備、全面認識。又提倡大灣區的港人可透過港人居住證購買醫保，以及提供港藥予內地居住的港人使用。

港區全國人大代表陳曼琪建議設立香港公職人員資格審查委員會，負責香港特區公職人員的資格審查。（資料圖片）

港區人大代表陳曼琪：設立香港公職人員資格審查委員會

港區全國人大代表陳曼琪早前表示，將於兩會提出 《有關建立及完善中華人民共和國香港特別行政區公職人員資格審查的法律及執行機制的建議》，建議設立香港公職人員資格審查委員會，負責香港特區公職人員的資格審查，委任選舉主任和監誓人員等，對行政長官、特首選委會、立法會議員、區議員等候選人及當選人、獲委任的公職人員依法進行資格審查。