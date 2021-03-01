兩會2021︱人大會議本週五開幕　香港、台灣及人口議題最受關注

撰文： 王翠榮 最後更新日期： 2021-03-01 15:54

2021年的全國人大、政協兩會即將開幕，其中十三屆全國人大四次會議將於3月5召開。外界不僅關注在新冠肺炎疫情持續影響下，會期回歸3月份後，將壓縮會期和採用線上線下相結合的形式，更關注中國「十四五」規劃開局之年的兩會將聚焦什麼話題。

會否修改《基本法》成最大焦點

這是夏寶龍自2020年2月出任港澳辦主任以來，首次就「一國兩制」發表重磅講話，且將「愛國者治港」提到空前高度。當天稍晚時候，特首林鄭月娥對媒體發言時稱，香港政制屬於中央政府事權，港府不能自行制訂一套政治制度，並會尊重中央完善政治體制的主導權。

01專訪︱梁振英：特首可協商產生 依足基本法 英國也毋容異議

更早之前的1月27日，國家主席習近平聽取林鄭月娥述職時強調，必須堅持「愛國者治港」，之後官方關於「愛國者治港」的聲音開始頻繁出現。全國港澳研究會副會長劉兆佳近日就指，中央把「愛國者治港」提升至前所未有的戰略高度，包括選舉制度在內的改革無可避免，亦勢在必行。

如果下屆特首要「協商」產生，則「協商」的細節及流程，甚至「選舉委員會」在當中的地位和作用等，依然需要討論，並達成共識。此外，在已經出台的《港區國安法》中，具體細則條文與《基本法》不太一致的，也需要統一處理。

會否訂立《國家統一法》引人關注

除了香港，台灣一直被視為中國大陸最大的國家利益。大陸將如何處理新形勢下的對台關係，不僅涉及兩岸，也事關中美關係。

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上周三（2月24日），一艘美軍作戰艦航經台灣海峽，這是拜登上任美國總統以來，美國軍艦第二次通過台灣海峽。台灣國防部智庫將之理解為拜登政府已經確定延續特朗普政府對中國大陸的圍堵政策。

近年來，中美兩國關係接近冰點，美台互動隨之明顯增加，美方不僅加大對台軍售，還多次派高官訪台。對此，大陸輿論呼籲採取針鋒相對的法律手段進行反制，在已經有一部《反分裂國家法》的基礎上，民間對增訂《國家統一法》的呼聲也愈來愈高。

人口政策話題同樣矚目

1月18日，國家統計局宣布，2020年人口數據延遲至4月公布。不過，從2015年開始，新生兒出生人口數目接連下降，已經引發關注。數據顯示，2019年中國全年出生人口為1,465萬人，2018年為1,523萬人，2017年1,723萬人，2016年為1,786萬人。

「協商論」掀舌戰 梁振英再駁曾鈺成：特首產生毋須每屆循序漸進

每個婦女在育齡期間（15至49歲）生育的子女數量—即總和生育率（TFR），是反映人口發展趨勢極為重要的指標之一。學界通常將總和生育率達到2.1界定為世代更替水平，1.5被公認為警戒線。中國的總和生育率自1978年實施計劃生育政策開始之後就一直下降，2005年的抽樣調查顯示，中國城市地區的總和生育率已低至1.04，而北京、上海只有0.7左右。

輿論對中國人口結構產生焦慮情緒，並擔憂出現人口斷崖式下降。2月18日，國家衞生健康委員會官方網站就全國人大代表《關於解決東北地區人口減少問題的建議》作出答覆：東北地區「可以探索」率先全面放開生育限制。這讓外界對中國人口政策迎來四十多年以來最大變局充滿期待。

上文節錄於第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《全國兩會開幕在即 哪些議題成為焦點？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

254期《香港01》周報精選內容：

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