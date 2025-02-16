邵家臻妻撰文悼念：你說下次以圓眼鏡作記認，早點相遇再做兩公婆

社會福利界前立法會議員邵家臻上月胃癌病逝，昨天（15日）舉行安息禮，家屬在新聞稿感謝將約1200名親友和公眾人士致意。現場派發的紀念書，載有遺孀Kelly的悼念文章，她以「彼此的空氣」形容兩人的關係，是好朋友、是愛人、亦是戰友。



她透露邵家臻常說是老婆奴，感謝他從未對自己發脾氣，甚至在最痛苦的病患階段，也是微笑看着她。Kelly說雖然邵家臻離開了卻散落四周，在空氣中伴着她，「你說下一次，我們以圓形眼鏡作為記認，早一點相遇相愛，再做兩公婆。」



逾百名市民送別上月去世的前立法會議員邵家臻（歐嘉樂攝）

2月15日，社會福利界前立法會議員邵家臻的安息禮。（大會提供）

2月15日，社會福利界前立法會議員邵家臻的安息禮，派發《I am losing weight, not faith》紀念書籍。（書籍截圖）

邵家臻生前籌劃「最後聚會」

安息禮派發《I am losing weight, not faith》書籍，以及一系列紀念品，記錄邵家臻生平，以及載有妻子和30多名親友的悼念文章。

Kelly透露是上月初邵家臻出院兩天回家時籌備的，希望親友享受他準備的「最後聚會」最後聚會。書中刊載Kelly撰寫題為《是彼此的空氣》的文章，上款是「My dearest臻」（最親愛的臻），下款「你愛的和愛你的Kelly」。

2月15日，社會福利界前立法會議員邵家臻的安息禮。（大會提供）

2月15日，社會福利界前立法會議員邵家臻的安息禮，扶靈人士包括趙維生、吳靄儀、蔡海偉、孫勵生、許寶強、莊梅岩、邢福增、白德培牧師。（大會提供）

Kelly憶與邵家臻「同甘共苦」

Kelly說自己是個煩煩擾擾的人，每天問丈夫「愛不愛我？為何愛？」，但邵家臻總是答得精簡：「你是我的空氣，句號。」

她憶起當年邵家臻在油麻地三洋茶餐廳拿起一張餐紙巾，寫着：「同甘共苦」，二人便開始關係，「數數手指，一路走來，我們的確做到同甘共苦。佔中、選戰、議會、坐監、石牆花、胃癌，這些難關，我們都有彼此，每次經歷難關時，我倆走得特別近。」

能夠共患難，是彼此的福氣，我感謝上帝讓我們緊靠。 邵家臻妻Kelly

2月15日，社會福利界前立法會議員邵家臻的安息禮，主題由邵生前親自籌劃。（大會提供）

Kelly說記得以前在街上經常被人罵，邵家臻告訴她「罵得愈狠，拖得愈緊」；坐監時要分開，邵家臻告訴她「我們的愛會穿透高牆」，直至邵家臻患胃癌，仍告訴她「上帝必有旨意，我們就跟隨，我們會跨過」。她形容難關很多很大很惡，但其實不覺得苦，因為有邵家臻。

病逝的前立法會議員邵家臻今日（15日）舉行安息禮（歐嘉樂攝）

社會福利界前立法會議員邵家臻上月10日病逝，終年55歲。（資料圖片）

Kelly透露日常生活中，包括煮早餐、洗衫、晾衫、摺衫、燙衫、執鞋、煲水、摺被、抽濕倒水、掉垃圾、熄燈鎖門、搞鬼說笑，邵家臻都是「部門主管」，只要叫一聲，他都會做，所以邵家臻常說：「我就是個老婆奴。」

謝謝你，總是配合我，從未向我發脾氣，甚至在最痛苦的病患階段，也是微笑看着我。走到最後階段的你，還是溫柔心細，不想身邊人傷心。 邵家臻妻Kelly

Kelly說由於邵家臻的筆很有力量，能感染很多人，故患病大刀之後回家他仍然每天讀書寫字，努力不懈，還說寫得很開心，結果自己除了支持，還是支持，形容邵家臻開心，她就開心，「我堅信最好的愛情，是成就彼此。」

我最幸運的是遇上你，還有是能緊抱你完成你最後一個呼吸，讓你在收工的時候不孤單。你知道嗎？你好，我就好。我好，你就好。 邵家臻妻Kelly

有手持鮮花到場的市民送別邵家臻（歐嘉樂攝）

Kelly形容這輩子與邵家臻很遲才相遇，但她肯定每天用最大的力氣愛對方，珍惜在一起的時刻，透露朋友們對他們從不吵架感到託異。她說不吵架，一來因為自己轉數慢，二來因為邵家臻你處處忍護，三來，因為彼此在一起很不容易，只想用時間好好相愛，「你說何謂對的人？一見，你就笑的人。」

好，你說下一次，我們以圓形眼鏡作為記認，早一點相遇相愛，再做兩公婆。 邵家臻妻Kelly

Kelly說與邵家臻都找到對的人，能夠伴邵走到人生最後階段，兩人之間已沒有遺憾，彼此是soulmate、是好朋友、是愛人、是戰友、是彼此的詩人。

2月15日，社會福利界前立法會議員邵家臻的安息禮，現場派發的書籍載有邵家臻與妻子的合照。（《I am losing weight, not faith》書籍截圖）