政府擬豁免AI訓練侵權　霍啟剛憂動搖出版業發展基石

政府今日（18日）向立法會交代就版權與人工智能展開公眾諮詢結果，局方認為有必要修訂《版權條例》，引入文本及數據開採豁免，以將版權作品用於電腦數據的分析及處理，包括用於AI模型的訓練等。不過，體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛指，版權收入是出版業界主要收入來源，擔憂建議會動搖業界發展根本；科技創新界邱達根就質疑，若版權持有者不願作品數據被採集，作品又在網絡上公開，「係咪意味著版權註冊冇做好？」



霍啟剛（立法會直播截圖）

政府倡修例 容許版權作品用於ＡI訓練

在今日的立法會工商及創新科技事務委員會會議上，商務及經濟發展局指，有必要修訂《版權條例》，引入文本及數據開採豁免，以將版權作品用於電腦數據的分析及處理，包括傳統的文本及數據開採，以及AI模型的訓練，並可適用於非商業和商業用途，以促進AI產業的發展。局方透露，多數回應者支持引入豁免，惟版權擁有人普遍反對。

當局指，部分版權擁有人反對之餘，提出可以豁免須附帶適用的限制條件，例如「僅作非商業研究或使用」，及要增加AI系統的透明度，如備存和公開使用版權作品的記錄。

局方表明，若引入豁免會加入五項限制條件，包括使用者必須合法取用版權作品；不得使用侵權複製品；規定版權使用者備存及披露版權作品來源的紀錄；在有相關特許計劃可供應用的情況下不適用，以及為版權擁有人提供「選擇退出」選項。

陳百里（立法會直播截圖）

霍啟剛指版權是出版界主要收入 憂動搖行業根本

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，理解AI發展是大勢所趨，惟豁免文本及數據開採會動搖傳統版權制度，進而動搖業界健康發展的基石，因為版權收入是出版業界的主要收入來源。

對於加入限制例如包括版權使用者可備存、披露版權作品來源的記錄，霍啟剛指，向科技公司翻查記錄的成本較高，詢問當局會否承諾版權持有者最低成本。

商經局副局長陳百里回應，市場有很多科技產品用作備存版權作品記錄，例如自動記錄程式，未來局方亦會靈活制定指引，為業界提供參考。

邱達根（立法會直播截圖）

商經局：有多個技術方案 幫助拒絕數據被採用

科技創新界邱達根認為，人工智能的發展必須要有足夠的數據作支撐，又質疑持反對意見的出版界稱，如果持有版權、不願被用作AI分析的文本卻能在網絡被檢索到，「係咪意味著版權註冊冇做好？」

而對於局方稱，若引入豁免將加入五個限制條件，包括「為版權擁有人提供『選擇退出』選項」等，邱達根擔憂若「選擇退出」機制太容易，將很難做到數據共享，繼而為推動本港AI發展造成困難。

選委界洪雯關注版權擁有人「選擇退出」機制的實際執行，舉例稱若有AI已取得網頁上的藝術品數據，惟原作者不願參與，這時還能否選擇退出，AI商家又是否涉侵權。

陳百里表示，市面上已經有多個解決方案，包括有版權持有人用元數據為作品附加不准訓練的憑證，或有網站將「選擇退出」的規定納入使用條款細則、指定不可被開採的數據、使用付費墻等等。

商經局：不會就AI生成作品的版權保護、侵權立法

至於AI生成作品的版權保護方面，商經局指，多數回應者認同《版權條例》已保護AI生成作品的版權，當中部分人認為無需修例，故現時無足夠理據去立法，惟現階段計劃草擬指引，供AI系統開發者及使用者參考；至於AI生成作品的侵權個案，現行法律條文應如何應用，亦會透過指引形式闡述。