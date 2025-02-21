曾建議收緊2元乘車優惠　管浩鳴：新方案有平衡、脫離兩蚊方程式

政府下周將公佈新一份《財政預算案》，今日（21日）有消息指將調整兩元乘車優惠，包括60歲或以上人士續享優惠，但只有10元以下車資享2元優惠，高於10元則享2折優惠，每月240程。曾建議將2元乘車提升至4、5元，及倡議削減60至64歲優惠的選委界立法會議員管浩鳴表示，本次都有作出平衡，「起碼脫離只係得兩蚊嘅方程式」，認為市民都可以接受到。



2元乘車優惠將作調整。（林靄怡攝）

管浩鳴一直主張2元乘車收緊並回復至只限65歲或以上，並認同要求營辦商承擔更多開支。就最新的調整初步方案，他對政府沒有取消60至64歲的乘車優惠表示理解，認為政府不想觸動整個年齡層，但都「有做嘢」，譬如以10元作為界限，脫離了只有2元優惠的方程式。

他表示，雖則以10元劃線會令「長車長搭」的人繳付更多車資，但都只是「幾蚊」，料市民都接受到，而政府設每月優惠上限次數為240程，他認為已經足夠，反問「有幾多人一個月搭咁多次車，除非送文件啫」。