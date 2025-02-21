2元乘車優惠｜$10以上變兩折　長者坐嶼巴一路線　每程要多付$9.3

消息指，政府在下周三（26日）財政預算案會公布2元乘車（兩蚊搭車）優惠調整方案，滿60歲可維持優惠，但每月限240程，10元以下車資會續收2元，10元以上則改兩折計算。

若方案最終落實，料60歲以上長者日後搭長途線須多支付數元，尤其過海線路及有提供優惠的旅遊線料最大影響，其中嶼巴旅遊線1R更要支付11.3元，即較以前多付9.3元。

以港鐵屯門往迪士尼站車費33.8元，兩折後為6.8元，即要多支付4.8元；若從元朗過海往金鐘，長者日後要支付5.9元，較之前多3.9元。巴士方面，來往上水至中環的九巴673線全程27.9元，便要支付5.6元，較之前多3.6元。



2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。（廖雁雄攝）

若消息方案獲得通過，日後10元以上車資，須改兩折計算，即以20元車費為例，現時60歲以上老友記只須支付2元，但方案通過後，便要付兩折價錢，即4元，足足較之前增加一倍。

雖然各大公共交通營辦商一般都有提供65歲或以上半價優惠，但消息人士稱是全部以「正價」打2折，60至64歲及65歲以上群組一視同仁。

現時由屯門、元朗、上水等新界地區，若要過海前往香港島，不論乘巴士還是港鐵，大部份路線車資都超過20元。那日長者須要支付多少錢？

以港鐵為例，從屯門往柴灣港鐵車費為30.2元，若要改付兩折車費，料須支付可能要支付6元，即較之前多付4元；

巴士方面，以上水往中環的九巴673線為例，現時全程車資是27.9元，長者兩折後須支付5.6元，較之前多3.6元；城巴來往天水園至金鐘的967線，全程27.3元，須支付5.5元。

若消息方案落實，料長者搭過海線車費將大增。（資料圖片/陳浩然攝）

除過海線外，老友記或喜愛到郊外旅遊，但旅遊或郊遊線一般較日常路線更貴，故成本可能更加。以港鐵屯門往迪士尼站為例，全程車費33.8元，兩折後為6.8元，即要多支付4.8元。

嶼巴來往紅磡至昂坪寶蓮禪寺的1R路線，雖只在假日服務，但仍在2元優惠之列，其成人全程車費高達56.5元，改方案後須支付11.3元，足足較之前2元多接近5倍。

若消息方案落實，來往大圍至香圍圍口岸的城巴B8線，長者須支付成人價兩折後，即為3.6元。（資料圖片）

市民最關心的關口線，由於港鐵東鐵綫跨境路線未納入政府優惠故無影響，巴士B車則較受影響。以來往大圍至香圍圍口岸的城巴B8線為例，成人全程18.1，長者須支付成人價兩折後，即為3.6元，多出1.6元。