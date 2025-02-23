哪吒2香港上映｜申請電檢一日即獲批公映　一般審批需時一個月內

《哪吒之魔童鬧海》周六（22日）在香港首映，錄得650萬票房，不少地區團體包場請街坊看戲，人氣旺盛。今次在香港上映要出動到「中聯辦和港府大力協調」才能上畫，《香港01》早前引述消息人士指，皆因上周二（18日）首映日前才送交電檢，一般審查一個月內才完成，而《哪吒2》特事特辦一兩天內批准上映。



《香港01》翻查電影、報刊及物品管理辦事處資料記錄，《哪吒2》2月17日送檢，2月18日便獲批，即一日便批准上映。有電影業人士形容特事特辦，「如果平時審查都快到咁，就拍晒手掌」，希望其他電影作品都能加快審批，如京官所言要「破局」。



銅鑼灣影藝戲院早上三場《哪吒2》幾乎爆滿。（歐嘉樂攝）。

電影檢查一般需時28日內

行會2021年通過建議修訂《電影檢查條例》，規定檢查員須考慮影片上映會否不利國家安全，如有相關情況，獲商務及經濟發展局局長同意，可延長審查時限不多於28天，並向申請人索取資料及徵詢法律意見。檢查員亦可要求申請人提供影片的上映資料。

《哪吒2》2月17日送檢，2月18日便獲批，即一日便批准上映。（電影、報刊及物品管理辦事處網頁）

《哪吒2》電檢一日獲批

《香港01》今天（23日）翻查電影、報刊及物品管理辦事處的申請狀況記錄，根據《哪吒2》的申請編號，顯示處方上周一（17日）收到《哪吒2》申請電檢審查，翌日（18日）隨即批出核准/豁免證明書，讓《哪吒2》公開放映。

▼2月18日晚上 《哪吒之魔童鬧海》首映禮▼



經中聯辦和港府大力協調實屬罕見

電檢審查批出當天（18日），央視公布《哪吒2》即晚在香港首映，國家電影局、中聯辦、文化體育及旅遊局都派高官撐場。今次火速上畫，官媒形容是在國家電影局指導下，「中聯辦和香港特區政府相關部門的大力協調」，才能成事，實屬罕見。

+ 2

四間發行商「搶住做」致遲交香港電檢

《香港01》早前報道過，有知情人士透露因四間本港發行商都想「搶住做」，包括東方影業、洲立影片、銀都機構及英皇電影，令香港遲遲未有上映日期。雖然由哪一間發行商奪得《哪吒2》，都不會影響其在全港戲院上映，惟據了解當中涉及商業考慮，一般而言電影票房由戲院和片主各瓜分大約一半收益，其中片主需要撥大約10%佣金予電影發行商。

惟各方都「傾唔掂數」，最後出動內地有關單位一槌定音，由四間聯手發行，以致遲交香港電檢處審批。

政府2021年修訂《電影檢查條例》指引。（羅君豪攝）

業界：平時電檢都快到咁，就拍晒手掌

有電影業人士對於《哪吒2》一天便獲批准上映，笑言「如果平時審查都快到咁，就拍晒手掌」，認同今次電影要把握先機快上映，但特事特辦可能會惹議，希望其他電影都可以加快審批，令香港能夠「破局」。