財政預算案2025｜公務員真凍薪？打字員至常秘跳point增薪最高1萬

財政司司長陳茂波今日（26日）宣布問責官員和全體公務員凍薪，但其實除非公務員本身薪級已處於頂薪點、即俗稱已到「坐頂」，否則他們每年仍有增薪點，即依然可以加人工。例如屬基層的打字員享有八個增薪點，每個增薪點大約有千多元的差距，而最高級的公務員即首長級第八級的常任秘書長，雖然只有一個增薪點，但兩個薪點相距約九千五百多元。



不過，由於未能掌握有幾多公務員已屬頂薪點，所以也無從得知有幾多公務員是真正被凍薪。



公務員。（黃浩謙攝）

陳茂波在今日預算案中宣布問責官員和全體公務員凍薪，不過並不等於公務員今年「無得加薪」。因為，公務員除了每年按薪酬趨勢調查結果決定薪酬加幅外，公務員的薪酬機制還有增薪點之設，通常按他們在職位的年資逐年「跳POINT」直至他們已去到所屬職位的頂薪點，則之後每年只能期望年度薪酬調整可以加薪，或自己能夠升職去至另一個職級，又再重新「跳POINT」。

以財庫局常秘黃少珠為例，她為首長級第八級的起薪點為320590元，其職級只有一個增薪點，但卻有近萬元（政府新聞處）

以公務員隊伍中最高級的首長級第八級公務員，通常為決策局的常任秘書長為例，他們月薪起薪點約32萬元，仍可享有一個增薪點，薪金可上調至約33萬元，即加薪九千五百多元，加幅約百分之三。不過，由於他們只有一個增薪點，故若年資較長的常任秘書長則可能因為凍薪而受影響。

首長級公務員薪級點

高級打字員一個增薪點等同薪約5%

至於基層的公務員的職級可享有較多增薪點，以編制上仍有約二百多人的打字員為例，打字員的薪級點為公務員總薪級點二至十點，即有八個增薪點，每個增點薪金相距約千多元。又以高級打字員的薪級點為第十一點至第十五點為例，此職級的增薪點只有四個，但每個薪級點的薪金差距會略高於打字員，每個薪級點的差距可能介乎約千六元至千八元之間。以一名現時薪金屬第十四點，月入33405元的高級打字員為例，即使今年凍薪，但由於仍未達至其職級的頂薪點第十五點，其實仍享有增薪點，相當於加薪5%。

警員。(陳傲淇攝)

而紀律部隊亦然，以警員為例，在警務人員薪級表的薪級介乎第四至十七點之間，即享有十三個增薪點，新入職的警員月薪為28940元，而其職級頂薪點的月入則為42390元，每個薪級點大約相距千多元。