預算案2025｜公務員削一萬職位　學者議員批沒精簡人手架構太保守

財政預算案今日（26日）公布，提出公務員編制在2026/27及2027/28年，每年分別減2%，預計削減約一萬人。預算案未有提及要減省哪些職位，政府消息人士表示要交由部門首長決定。



經濟學者李兆波認為「司長好人，好溫和」，不過措施不到位，形容「𠵱家屋企裏面有火，仲發軟蹄」。他批評預算案沒有訂明裁減哪些職級的人手，亦沒有目標節省的金額，「裁減打字員同裁減啲高級助理，慳到嘅錢相差好遠」。立法會議員江玉歡亦認為政府削減開支及編制幅度僅得個位數百分點「太保守」，長遠應改革公務員系統，精簡人手架構，例如檢討是否可以取消打字員職位。



財政司司長陳茂波2月26日到立法會公布2025/26年度財政預算案，在開頭已明言今年度繼續錄得較大赤字。（盧翊銘攝)

▼財政預算案．公務員凍薪▼



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據悉部門首長決定削哪些職位 第二季交方案

為了削減開支及優化人力資源運用，公務員編制於2026/27及2027/28年減2%，預計本屆政府任期內削減約1萬個職位。政府消息人士指，要善用科技精簡流程，希望各政策局平衡部門人手後，按需要減少職位。至於減少哪些職位則由首長決定，各政策局今年第二季向公務員事務局提交方案。

現時公務員編制約19萬，不過實際人數僅得17萬多人，會否只是削減編制職位而沒有削減實際人手？政府消息人士指，如部門有編制，就算未成功招聘亦會佔用相關資源，當成功聘請就立即需要出糧。削減編制，多出的資源就會回撥庫房。

千億財赤下，新一份財政預算案公布公務員今年凍薪。（黃浩謙攝）

審計署辦工作坊 強化政府部門理財

財政預算案又提出，為協助部門減少開支，審計署將為政府部門及公營機構的高層管理人員舉辦工作坊，強化審慎理財和善用公帑的觀念。

李兆波：想炒咩人？炒幾多人？慳幾多錢？

經濟學者李兆波認為預算案提出削減編制2%「好溫和」、「司長好人」、「唔到位」，又稱「措施溫和，政府滅赤的速度亦會慢」。他認為預算案沒有仔細說明裁減哪些職級的人手，亦沒有訂明削減編制下目標節省的薪酬開支，也沒有交代長遠精簡人手的方向。

裁減打字員、執頭執尾嘅人，同裁減啲高級助理，相差開支可以好大…… 好似滙豐炒一個iBanker（投資銀行家），人工可能已經等於100個掃地。措施應該係數字細影響大，𠵱家會唔會係數字大影響細？ 經濟學者李兆波

預算案又指政府經常開支將連續3年減2%，料共可以節省585億元。李兆波認為要減5至10%才足夠，形容「𠵱家屋企裏面有火，發軟蹄當然唔得」。

經濟學者李兆波認為預算案提出削減編制2%「唔到位」。（資料圖片）

江玉歡：點解政府「瘦身」要等一年半？

立法會議員江玉歡認為，公務員編制2026/27才開始削減2%「太保守」，距今亦有一年半的時間。她說：「私人機構要『瘦身』，會唔會等年半先『瘦身』？仲要財赤咁嚴重。」

她批評預算案沒有詳細訂明削減哪些職位、有何準則，「要減唔係呢度是旦削一忽，嗰度削一忽」。如果沒有交代清楚，公務員或有士氣問題。

江玉歡認為長遠應改革公務員系統。（資料圖片／黃浩謙攝）

長遠應改革公務員系統 精簡流程才能減人手

長遠而言，她認為削減人手不單看編制人數，而凍薪只是權宜之計，長遠應改革公務員系統，包括檢討薪酬機制、部門分工、精簡流程，要多走幾步才能改革。

唔應該淨係諗削人，程序上有冇嘢可以減省？係咪可以減打字員？政務電子化會唔會令某啲人手唔需要？個機制唔透明，員工都唔會安心。 立法會議員江玉歡

至於政府計劃未來3個財政年度，經常性開支減2%，江玉歡認為如果要財政整合，「點會2%咁減？最少都10%」，又稱「你咁保守，市民覺得太輕手」。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼

